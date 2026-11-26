Разрыхлитель в тесте можно заменить пищевой содой с лимонным соком или белым уксусом либо содой с кефиром или йогуртом. На каждую чайную ложку разрыхлителя в обоих случаях берите 1/4 чайной ложки соды.

Кулинары советуют выпекать тесто сразу после смешивания соды с кислотой: реакция начинается сразу. В готовом разрыхлителе уже есть оба компонента, поэтому добавлять к нему кислый ингредиент не нужно.

Сода с лимонным соком или белым уксусом

К отмеренной соде добавьте 1/2 чайной ложки лимонного сока или белого уксуса на каждую чайную ложку разрыхлителя, которую заменяете. Сразу вмешайте смесь в тесто, чтобы реакция не затихла еще в миске.

Лимонный сок подходит для кексов, блинов и оладий, а белый уксус – для шоколадных кексов и коржей. Не увеличивайте количество соды: если кислоты недостаточно, ее избыток придает металлический привкус.

Сода с кефиром или йогуртом

На каждую чайную ложку разрыхлителя, которую заменяете, к отмеренной соде добавьте 120 мл кефира или йогурта. На столько же уменьшите количество другой жидкости в рецепте: кисломолочный продукт должен заменить ее часть, чтобы не менять общий объем жидких ингредиентов.

Этот способ подходит для блинов, оладий и кексов. Если кефир или йогурт уже есть в рецепте, отдельно добавлять лимонный сок или уксус не нужно.

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