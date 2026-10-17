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Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем
Вкусные домашние деруны с начинкой. Источник: freepik.com

Картофельные деруны – вкусное, сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Подавать их лучше всего с грибным соусом. 

Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем

Домашние деруны

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с гриюной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • 700 г картофеля
  • 100 г лука
  • 2 ст. л. муки
  • 2 яйца
  • соль, перец
  • 50 г растительного масла для жарки

Для начинки:

  • 100 г лука
  • 150 г сливок
  • 400 г грибов 
  • соль, перец
  • 120 г твердого сыра
  • 15 г растительного масла для жарки

Способ приготовления: 

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1. Сначала приготовьте начинку. На растительном масле обжарьте грибы пару минут, затем снимите со сковороды. На растительном масле обжарьте лук 5-6 минут. Добавьте грибы, посолите, поперчите, влейте сливки и, помешивая, жарьте 10 минут на слабом огне. 

2. Натрите картофель на самой мелкой терке. Чтобы картофель не почернел, чередуйте натирание картофеля с луком. Жидкость из картофеля отожмите руками, добавьте яйца, муку, соль и перец, и перемешайте.

Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем

Основа для блюда

3. Жарьте на среднем огне до золотистого цвета, а затем переверните.

Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем

Грибной соус

4. Готовые деруны выкладываем на противень, выкладываем слой грибной начинки, посыпаем тертым сыром и так выкладываем несколько слоев. Готовим в духовке еще 5-8 минут, пока сыр не расплавится, достаем – и блюдо готово к подаче!

Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем

Готовые деруны

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