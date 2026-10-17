Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем

Картофельные деруны – вкусное, сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Подавать их лучше всего с грибным соусом.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с гриюной начинкой.

Ингредиенты:

700 г картофеля

100 г лука

2 ст. л. муки

2 яйца

соль, перец

50 г растительного масла для жарки

Для начинки:

100 г лука

150 г сливок

400 г грибов

соль, перец

120 г твердого сыра

15 г растительного масла для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку. На растительном масле обжарьте грибы пару минут, затем снимите со сковороды. На растительном масле обжарьте лук 5-6 минут. Добавьте грибы, посолите, поперчите, влейте сливки и, помешивая, жарьте 10 минут на слабом огне.

2. Натрите картофель на самой мелкой терке. Чтобы картофель не почернел, чередуйте натирание картофеля с луком. Жидкость из картофеля отожмите руками, добавьте яйца, муку, соль и перец, и перемешайте.

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3. Жарьте на среднем огне до золотистого цвета, а затем переверните.

4. Готовые деруны выкладываем на противень, выкладываем слой грибной начинки, посыпаем тертым сыром и так выкладываем несколько слоев. Готовим в духовке еще 5-8 минут, пока сыр не расплавится, достаем – и блюдо готово к подаче!

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