Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем
Картофельные деруны – вкусное, сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Подавать их лучше всего с грибным соусом.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с гриюной начинкой.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 100 г лука
- 2 ст. л. муки
- 2 яйца
- соль, перец
- 50 г растительного масла для жарки
Для начинки:
- 100 г лука
- 150 г сливок
- 400 г грибов
- соль, перец
- 120 г твердого сыра
- 15 г растительного масла для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте начинку. На растительном масле обжарьте грибы пару минут, затем снимите со сковороды. На растительном масле обжарьте лук 5-6 минут. Добавьте грибы, посолите, поперчите, влейте сливки и, помешивая, жарьте 10 минут на слабом огне.
2. Натрите картофель на самой мелкой терке. Чтобы картофель не почернел, чередуйте натирание картофеля с луком. Жидкость из картофеля отожмите руками, добавьте яйца, муку, соль и перец, и перемешайте.
3. Жарьте на среднем огне до золотистого цвета, а затем переверните.
4. Готовые деруны выкладываем на противень, выкладываем слой грибной начинки, посыпаем тертым сыром и так выкладываем несколько слоев. Готовим в духовке еще 5-8 минут, пока сыр не расплавится, достаем – и блюдо готово к подаче!
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