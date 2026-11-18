Десерт "Битое стекло" с мандаринами: простой рецепт без выпечки
Десерт "Битое стекло" с мандаринами сочетает разноцветные кусочки желе, нежную сметанную основу и прозрачный верхний слой с фруктами. Он эффектно выглядит в разрезе, поэтому хорошо подходит и для праздничного стола, и для домашнего чаепития. Готовить его несложно: нужно лишь подготовить желе и дождаться, пока каждый слой застынет в холодильнике.
Идея приготовления десерта "Битое стекло" с мандаринами опубликована на странице alina.papusha в Instagram.
Ингредиенты:
- Желе разных цветов – несколько пакетиков
- Желатин – 25 г
- Сметана (20-25%) – 450 мл.
- Сахар – 100 г
- Вода – 150 мл. (для желатина)
- Прозрачное желе – 1 порция
- Мандарины – количество по вкусу
Способ приготовления:
1. Каждый вид цветного желе приготовьте отдельно по инструкции на упаковке. Растворите порошок в горячей воде, разлейте по разным формам и поставьте в холодильник до полного застывания.
2. Готовое желе нарежьте небольшими кубиками. Выложите их в форму, в которой будете собирать десерт.
3. Желатин залейте 150 мл воды и оставьте на некоторое время, чтобы он набух. Затем осторожно растопите его, не доводя до кипения.
4. Сметану комнатной температуры смешайте с сахаром. Добавьте растопленный желатин и тщательно перемешайте до однородности.
5. Залейте цветные кубики сметанной массой и поставьте форму в холодильник, чтобы основа полностью застыла.
6. Тем временем приготовьте прозрачное желе по инструкции на упаковке и оставьте его остывать до комнатной температуры.
7. Мандарины очистите от кожуры и белых волокон. Выложите дольки на застывшую сметанную основу и осторожно залейте прозрачным желе.
8. Верните десерт в холодильник до полного застывания верхнего слоя. Перед подачей нарежьте его порционными кусочками.
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