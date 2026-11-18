Десерт "Битое стекло" с мандаринами сочетает разноцветные кусочки желе, нежную сметанную основу и прозрачный верхний слой с фруктами. Он эффектно выглядит в разрезе, поэтому хорошо подходит и для праздничного стола, и для домашнего чаепития. Готовить его несложно: нужно лишь подготовить желе и дождаться, пока каждый слой застынет в холодильнике.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" с мандаринами опубликована на странице alina.papusha в Instagram.

Ингредиенты:

Желе разных цветов – несколько пакетиков

Желатин – 25 г

Сметана (20-25%) – 450 мл.

Сахар – 100 г

Вода – 150 мл. (для желатина)

Прозрачное желе – 1 порция

Мандарины – количество по вкусу

Способ приготовления:

1. Каждый вид цветного желе приготовьте отдельно по инструкции на упаковке. Растворите порошок в горячей воде, разлейте по разным формам и поставьте в холодильник до полного застывания.

2. Готовое желе нарежьте небольшими кубиками. Выложите их в форму, в которой будете собирать десерт.

3. Желатин залейте 150 мл воды и оставьте на некоторое время, чтобы он набух. Затем осторожно растопите его, не доводя до кипения.

4. Сметану комнатной температуры смешайте с сахаром. Добавьте растопленный желатин и тщательно перемешайте до однородности.

5. Залейте цветные кубики сметанной массой и поставьте форму в холодильник, чтобы основа полностью застыла.

6. Тем временем приготовьте прозрачное желе по инструкции на упаковке и оставьте его остывать до комнатной температуры.

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7. Мандарины очистите от кожуры и белых волокон. Выложите дольки на застывшую сметанную основу и осторожно залейте прозрачным желе.

8. Верните десерт в холодильник до полного застывания верхнего слоя. Перед подачей нарежьте его порционными кусочками.

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