Для приготовления домашнего десерта не обязательно использовать муку или сложные ингредиенты. "Шоколадное облачко" состоит из нежной творожной основы и сметанного слоя с какао. Сначала творожную массу запекают в духовке, а затем покрывают шоколадной смесью и охлаждают. Десерт получается мягким, с приятным сливочным вкусом.

Идея приготовления нежного шоколадного десерта опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для творожной основы:

Мягкий творог или скир – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Крахмал – 10 г

Заменитель сахара – по вкусу

Для шоколадного слоя:

Сметана – 100 г

Какао – 7 г

Подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мягкий творог или скир выложить в глубокую миску. Добавить яйцо, крахмал и подсластитель по вкусу, если творожная основа недостаточно сладкая. Тщательно перемешать до однородности.

2. Переложить творожную массу в форму для выпечки и разровнять поверхность. Поставить в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 25 минут.

3. Готовую основу достать из духовки и оставить остывать на 30-40 минут.

4. Тем временем приготовить шоколадный слой. В небольшом сотейнике смешать сметану, какао и подсластитель. Поставить на небольшой огонь и прогревать 2-3 минуты, постоянно помешивая, чтобы ингредиенты полностью соединились. Не доводить смесь до кипения.

5. Немного остывшую шоколадную массу вылить поверх творожной основы и равномерно распределить.

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6. Поставить десерт в холодильник примерно на 1 час, чтобы верхний слой застыл. После этого нарезать порционными кусочками и подавать.

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