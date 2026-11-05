Дешевле и вкуснее: чем заменить авокадо в полезном тосте, чтобы сэкономить

Авокадо часто используют для приготовления тостов, но этот продукт можно заменить более доступным ингредиентом. Обычный замороженный зеленый горошек после измельчения превращается в нежную намазку, которая по консистенции напоминает гуакамоле. Ее можно дополнить лаймом, чесноком, зеленью и специями, а затем подать на поджаренном хлебе с яйцом.

Редакция FoodOboz расскажет, с чем можно сделать тосты вместо трендового авокадо. Это будет очень вкусно и полезно.

Чем заменить авокадо для тостов

Для приготовления альтернативной намазки подойдет замороженный зеленый горошек. Его не нужно заранее размораживать: достаточно проварить несколько минут до мягкости, а затем охладить. Благодаря измельчению горошек приобретает кремовую консистенцию, а добавление сока лайма, йогурта и специй делает вкус более выразительным.

Гороховую основу можно приготовить заранее, а перед подачей просто намазать на хлеб.

Как приготовить гороховую намазку

Для основы понадобится 250 г замороженного зеленого горошка. Его нужно отварить в течение 2-3 минут, слить воду и промыть холодной. После этого горошек перекладывают в чашу блендера, добавляют сок одного лайма и две столовые ложки густого греческого йогурта.

Чтобы намазка напоминала гуакамоле по вкусу, в нее добавляют 30 г маринованного перца халапеньо, половину небольшой красной луковицы, один зубчик чеснока и 15 г свежей кинзы. При желании можно добавить немного красного перца чили. Все ингредиенты измельчают до однородной консистенции, а в конце приправляют солью и черным молотым перцем.

С чем подавать тосты с зеленым горошком

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Готовую намазку распределяют по поджаренным ломтикам хлеба. Сверху можно положить вареные яйца или яйца пашот. Для дополнительного вкуса подойдут несколько капель оливкового масла или острого соуса.

Гороховую основу удобно приготовить заранее и хранить в холодильнике в закрытой емкости. Так утром не придется тратить время на приготовление намазки: достаточно поджарить хлеб, добавить гороховую смесь и яйцо. Это простой способ сделать привычные тосты разнообразнее, используя доступный продукт вместо авокадо.

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