Куриные крылышки можно сделать особенно аппетитными, если перед запеканием замариновать их в смеси меда, соевого соуса, кетчупа и специй. Во время приготовления маринад придает мясу насыщенный вкус, а поверхность крылышек покрывается румяной корочкой. Чеснок и копченая паприка добавляют приятный аромат и легкую пряность. Такое блюдо отлично подойдет для семейного ужина, особенно если подать его со свежими овощами или любимым гарниром.

Идея приготовления медовых крылышек с хрустящей корочкой опубликована на странице irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 1 кг.

Соевый соус – 3 ст.л.

Масло – 2 ст. л.

Кетчуп для шашлыка – 3 ст.л.

Мед – 1 ст. л.

Чеснок – 3-4 зубчика

Специи для крылышек – 1 ч.л.

Копченая паприка – 1 ч.л.

Черный перец – по вкусу

Соль – при необходимости

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки промойте и обсушите бумажными полотенцами. Разрежьте каждое на части по суставам. Кончики при желании можно отрезать.

2. В глубокой миске смешайте соевый соус, масло, кетчуп для шашлыка и мед. Добавьте измельченный чеснок, специи для крылышек, копченую паприку и черный перец.

3. Переложите крылышки в маринад и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно им покрыт. Попробуйте маринад и при необходимости добавьте немного соли, учитывая соленость соевого соуса и приправы.

4. Накройте миску и поставьте в холодильник минимум на 1 час. Если есть время, оставьте крылышки мариноваться дольше, чтобы они лучше впитали вкус специй.

5. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите крылышки на противень в один слой, при желании застеленный пергаментом.

6. Запекайте примерно 35-45 минут до готовности мяса и румяной корочки. Время приготовления может зависеть от размера крылышек и особенностей духовки.

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7. Готовые крылышки подавайте горячими со свежими овощами, зеленью или любимым соусом.

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