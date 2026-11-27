Добавляем в маринад мед и кетчуп: как приготовить сочные куриные крылышки
Куриные крылышки можно сделать особенно аппетитными, если перед запеканием замариновать их в смеси меда, соевого соуса, кетчупа и специй. Во время приготовления маринад придает мясу насыщенный вкус, а поверхность крылышек покрывается румяной корочкой. Чеснок и копченая паприка добавляют приятный аромат и легкую пряность. Такое блюдо отлично подойдет для семейного ужина, особенно если подать его со свежими овощами или любимым гарниром.
Идея приготовления медовых крылышек с хрустящей корочкой опубликована на странице irina.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 1 кг.
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Масло – 2 ст. л.
- Кетчуп для шашлыка – 3 ст.л.
- Мед – 1 ст. л.
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Специи для крылышек – 1 ч.л.
- Копченая паприка – 1 ч.л.
- Черный перец – по вкусу
- Соль – при необходимости
Способ приготовления:
1. Куриные крылышки промойте и обсушите бумажными полотенцами. Разрежьте каждое на части по суставам. Кончики при желании можно отрезать.
2. В глубокой миске смешайте соевый соус, масло, кетчуп для шашлыка и мед. Добавьте измельченный чеснок, специи для крылышек, копченую паприку и черный перец.
3. Переложите крылышки в маринад и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно им покрыт. Попробуйте маринад и при необходимости добавьте немного соли, учитывая соленость соевого соуса и приправы.
4. Накройте миску и поставьте в холодильник минимум на 1 час. Если есть время, оставьте крылышки мариноваться дольше, чтобы они лучше впитали вкус специй.
5. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите крылышки на противень в один слой, при желании застеленный пергаментом.
6. Запекайте примерно 35-45 минут до готовности мяса и румяной корочки. Время приготовления может зависеть от размера крылышек и особенностей духовки.
7. Готовые крылышки подавайте горячими со свежими овощами, зеленью или любимым соусом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий