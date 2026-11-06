Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины

Домашние блины можно приготовить не только со сладкими начинками, но и с куриным фаршем и твердым сыром. Для теста используют цельнозерновую муку, молоко и яйца, а щепотка куркумы придает ему аппетитный золотистый цвет. Начинка получается сочной благодаря сочетанию мяса, зелени и расплавленного сыра. Такие блины подойдут для сытного завтрака или обеда.

Идея приготовления блинов с куркумой и сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

Цельнозерновая мука – 100 г

Молоко 2,5% – 300 г

Яйца – 2 шт.

Соль – по вкусу

Куркума – щепотка

Для начинки:

Куриный фарш – 200 г

Твердый сыр – 100 г

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокую миску просейте цельнозерновую муку. Добавьте яйца, соль и щепотку куркумы. Перемешайте венчиком до однородности.

2. Постепенно вливайте молоко небольшими порциями, постоянно помешивая тесто. Оно должно получиться жидким, без комочков.

3. Хорошо разогрейте антипригарную сковороду. Наливайте небольшое количество теста и равномерно распределяйте по поверхности. Обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

4. Для начинки выложите куриный фарш на разогретую сковороду. Обжаривайте на среднем огне, постоянно разделяя его лопаткой на небольшие кусочки. Готовьте до полной готовности мяса.

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5. В горячий фарш добавьте измельченную зелень, соль и натертый твердый сыр. Перемешайте, чтобы сыр начал плавиться.

6. На каждый блин выложите порцию куриной начинки и заверните удобным способом. Перед подачей блины можно дополнительно прогреть на сковороде, чтобы сыр внутри хорошо расплавился.

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