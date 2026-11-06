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Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
5,0 т.
Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины
Рецепт блинов с курицей. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашние блины можно приготовить не только со сладкими начинками, но и с куриным фаршем и твердым сыром. Для теста используют цельнозерновую муку, молоко и яйца, а щепотка куркумы придает ему аппетитный золотистый цвет. Начинка получается сочной благодаря сочетанию мяса, зелени и расплавленного сыра. Такие блины подойдут для сытного завтрака или обеда.

Идея приготовления блинов с куркумой и сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины

Рецепт блинов с курицей. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты для блинов:

  • Цельнозерновая мука – 100 г
  • Молоко 2,5% – 300 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Куркума – щепотка

Для начинки:

  • Куриный фарш – 200 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

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Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

1. В глубокую миску просейте цельнозерновую муку. Добавьте яйца, соль и щепотку куркумы. Перемешайте венчиком до однородности.

2. Постепенно вливайте молоко небольшими порциями, постоянно помешивая тесто. Оно должно получиться жидким, без комочков.

Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

3. Хорошо разогрейте антипригарную сковороду. Наливайте небольшое количество теста и равномерно распределяйте по поверхности. Обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

4. Для начинки выложите куриный фарш на разогретую сковороду. Обжаривайте на среднем огне, постоянно разделяя его лопаткой на небольшие кусочки. Готовьте до полной готовности мяса.

Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины

Заворачиваем начинку внутрь. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

5. В горячий фарш добавьте измельченную зелень, соль и натертый твердый сыр. Перемешайте, чтобы сыр начал плавиться.

6. На каждый блин выложите порцию куриной начинки и заверните удобным способом. Перед подачей блины можно дополнительно прогреть на сковороде, чтобы сыр внутри хорошо расплавился.

Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины

Готовые блины. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

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