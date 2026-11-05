Добавляем мед, апельсин и соевый соус: как вкусно приготовить куриное филе

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиВ Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемОцифровка трудовой книжки. ИллюстрацияВозвращение на работу может оставить украинцев без пенсии: кого касается особое правилоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. Видео"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в Киеве"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в КиевеБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срокРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срок
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Добавляем мед, апельсин и соевый соус: как вкусно приготовить куриное филе

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
180
Добавляем мед, апельсин и соевый соус: как вкусно приготовить куриное филе
Как приготовить сочное куриное филе. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриное филе можно приготовить на сковороде так, чтобы оно осталось нежным и сочным. Для этого мясо сначала обжаривают до золотистой корочки, а затем тушат в соусе из апельсинового сока, меда, соевого соуса и чеснока. Цитрусовая цедра придает блюду выразительный аромат, а сливочное масло делает соус более насыщенным. На приготовление понадобится примерно 20 минут.

Идея приготовления сочного куриного филе в ароматном соусе опубликована на странице inna.delights в Instagram.

Добавляем мед, апельсин и соевый соус: как вкусно приготовить куриное филе

Рецепт сочного куриного филе. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – количество по необходимости
  • Мука – для панировки
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Масло – для обжаривания

Для соуса:

  • Сливочное масло – 20 г
  • Свежевыжатый апельсиновый сок – 2 ст.л.
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Апельсиновая цедра – по вкусу
Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
4,3 т.
Как почистить вытяжку на кухне, чтобы сияла как новая: австралийский метод
4,3 т.
Как почистить вытяжку на кухне, чтобы сияла как новая: австралийский метод
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
3,4 т.
Бюджетный салат с куриной печенью: добавляем корейскую морковь и маринованный лук
3,4 т.
Бюджетный салат с куриной печенью: добавляем корейскую морковь и маринованный лук
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
2,1 т.
Торт "Пломбир" без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны
2,1 т.
Торт "Пломбир" без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны

Способ приготовления:

Добавляем мед, апельсин и соевый соус: как вкусно приготовить куриное филе

Делаем надрезы на филе. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

1. Куриную грудку промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте на поверхности неглубокие надрезы крест-накрест, чтобы получился рисунок в виде сеточки.

2. Натрите мясо солью и черным молотым перцем, после чего обваляйте в муке с обеих сторон.

Добавляем мед, апельсин и соевый соус: как вкусно приготовить куриное филе

Обжариваем филе. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите филе и обжаривайте примерно по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

4. Добавьте сливочное масло и измельченный чеснок. Влейте апельсиновый сок и соевый соус, положите мед и добавьте немного апельсиновой цедры. Перемешайте соус.

Добавляем мед, апельсин и соевый соус: как вкусно приготовить куриное филе

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

5. Переверните филе надрезами вниз, накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне еще примерно 3-5 минут. Время зависит от толщины кусочков: курица должна полностью приготовиться внутри.

6. Подавайте филе горячим, полив соусом со сковороды. К нему можно добавить рис, картофель или свежие овощи.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты