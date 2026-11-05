Добавляем мед, апельсин и соевый соус: как вкусно приготовить куриное филе

Куриное филе можно приготовить на сковороде так, чтобы оно осталось нежным и сочным. Для этого мясо сначала обжаривают до золотистой корочки, а затем тушат в соусе из апельсинового сока, меда, соевого соуса и чеснока. Цитрусовая цедра придает блюду выразительный аромат, а сливочное масло делает соус более насыщенным. На приготовление понадобится примерно 20 минут.

Идея приготовления сочного куриного филе в ароматном соусе опубликована на странице inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – количество по необходимости

Мука – для панировки

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Масло – для обжаривания

Для соуса:

Сливочное масло – 20 г

Свежевыжатый апельсиновый сок – 2 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика

Апельсиновая цедра – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную грудку промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте на поверхности неглубокие надрезы крест-накрест, чтобы получился рисунок в виде сеточки.

2. Натрите мясо солью и черным молотым перцем, после чего обваляйте в муке с обеих сторон.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите филе и обжаривайте примерно по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

4. Добавьте сливочное масло и измельченный чеснок. Влейте апельсиновый сок и соевый соус, положите мед и добавьте немного апельсиновой цедры. Перемешайте соус.

5. Переверните филе надрезами вниз, накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне еще примерно 3-5 минут. Время зависит от толщины кусочков: курица должна полностью приготовиться внутри.

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6. Подавайте филе горячим, полив соусом со сковороды. К нему можно добавить рис, картофель или свежие овощи.

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