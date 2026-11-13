Домашние конфеты из 3 ингредиентов: рецепт вкусного десерта за 5 минут

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств на лекарства для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПутин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиПутин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Большая сделка" Трампа и Путина: договариваются ли США и Россия о новом разделе Европы и Украины. Интервью с ОгрызкоСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаИллюстрация – паспорт ФранцииПенсионерам из Украины стало проще получить гражданство страны ЕС: какое требование изменилиОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, 80 из них обезвредили силы ПВО: есть последствия в областях"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школыВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Домашние конфеты из 3 ингредиентов: рецепт вкусного десерта за 5 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,3 т.
Домашние конфеты из 3 ингредиентов: рецепт вкусного десерта за 5 минут
Рецепт домашних конфет. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашние конфеты можно готовить из печенья, орехов, сухофруктов. Вместо сахара в таких сладостях лучше всего использовать мед.

Домашние конфеты из 3 ингредиентов: рецепт вкусного десерта за 5 минут

Как приготовить домашние конфеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении конфет из печенья, с орешками и какао. 

Ингредиенты: 

  • 155 г печенья
  • 150 г сливочного сыра
  • 1-2 ст.л какао (по желанию)
  • 50-80 г черного/молочного шоколада
  • орешки для украшения
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
1,7 т.
Сколько сало может храниться в холодильнике: сроки для свежего, соленого и копченого
1,7 т.
Сколько сало может храниться в холодильнике: сроки для свежего, соленого и копченого
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
1,3 т.
Салат "Шуба по-королевски" без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола
1,3 т.
Салат "Шуба по-королевски" без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
654
Как вкусно приготовить куриные желудки: тушим с луком и сметаной
654
Как вкусно приготовить куриные желудки: тушим с луком и сметаной

Способ приготовления: 

1. Добавляем сливочный сыр и замешиваем однородное тесто, лепим из него круглые конфетки и отправляем в холодильник на 15-20 минут.

Домашние конфеты из 3 ингредиентов: рецепт вкусного десерта за 5 минут

Домашние конфеты из 3 ингредиентов: рецепт вкусного десерта за 5 минут

2. Конфеты окунаем в растопленный шоколад и украшаем орешками. Храним в холодильнике.

Домашние конфеты из 3 ингредиентов: рецепт вкусного десерта за 5 минут

Готовые конфеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
сахардесертрецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты