Домашние конфеты из 3 ингредиентов: рецепт вкусного десерта за 5 минут

Домашние конфеты можно готовить из печенья, орехов, сухофруктов. Вместо сахара в таких сладостях лучше всего использовать мед.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении конфет из печенья, с орешками и какао.

Ингредиенты:

155 г печенья

150 г сливочного сыра

1-2 ст.л какао (по желанию)

50-80 г черного/молочного шоколада

орешки для украшения

Способ приготовления:

1. Добавляем сливочный сыр и замешиваем однородное тесто, лепим из него круглые конфетки и отправляем в холодильник на 15-20 минут.

2. Конфеты окунаем в растопленный шоколад и украшаем орешками. Храним в холодильнике.

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