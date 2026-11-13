Домашние конфеты из 3 ингредиентов: рецепт вкусного десерта за 5 минут
Домашние конфеты можно готовить из печенья, орехов, сухофруктов. Вместо сахара в таких сладостях лучше всего использовать мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении конфет из печенья, с орешками и какао.
Ингредиенты:
- 155 г печенья
- 150 г сливочного сыра
- 1-2 ст.л какао (по желанию)
- 50-80 г черного/молочного шоколада
- орешки для украшения
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Способ приготовления:
1. Добавляем сливочный сыр и замешиваем однородное тесто, лепим из него круглые конфетки и отправляем в холодильник на 15-20 минут.
2. Конфеты окунаем в растопленный шоколад и украшаем орешками. Храним в холодильнике.
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