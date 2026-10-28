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Домашний глинтвейн: как приготовить вкусный, осенний напиток за 10 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
54
Домашний глинтвейн: как приготовить вкусный, осенний напиток за 10 минут
Рецепт глинтвейна. Источник: pexels

Глинтвейн – вкусный, осенне-зимний напиток, который можно приготовить из красного, белого вина, а также без алкоголя. Для аромата и яркого вкуса добавьте специи, мед, цитрусовые. 

Домашний глинтвейн: как приготовить вкусный, осенний напиток за 10 минут

Как приготовить вкусный глинтвейн

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного глинтвейна, с корицей и апельсинами. 

Ингредиенты на 1 бутылку вина:

  • 1 бутылка полусладкого вина
  • 1 апельсин
  • 1 лимон
  • 1/2 яблока
  • 1 ст. л. сахара (по желанию можно не добавлять)
  • 1 ст. л. меда
  • специи: 2 палочки корицы, молотая корица (посыпать), гвоздика, кардамон, бадьян, душистый перец – каждого примерно по 8 шт.
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Способ приготовления: 

1. Специи прогрейте на сковороде, так они придадут глинтвейну больше аромата и вкуса. 

Домашний глинтвейн: как приготовить вкусный, осенний напиток за 10 минут

Специи для напитка

2. Нарежьте яблоко, 1/2 лимона и 1/2 апельсина, из оставшихся половинок цитрусовых выжимаю сок. 

Домашний глинтвейн: как приготовить вкусный, осенний напиток за 10 минут

Яблоко и мед для напитка

3. В кастрюлю кладем нарезанные фрукты, выжатый сок, сахар, мед, прогретые специи, вино и подогреваем все вместе так, чтобы глинтвейн был горячим, но не кипел.

Домашний глинтвейн: как приготовить вкусный, осенний напиток за 10 минут

Приготовление напитка

Подавайте сразу, горячим!

Домашний глинтвейн: как приготовить вкусный, осенний напиток за 10 минут

Готовый глинтвейн

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