Домашний глинтвейн: как приготовить вкусный, осенний напиток за 10 минут
Глинтвейн – вкусный, осенне-зимний напиток, который можно приготовить из красного, белого вина, а также без алкоголя. Для аромата и яркого вкуса добавьте специи, мед, цитрусовые.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного глинтвейна, с корицей и апельсинами.
Ингредиенты на 1 бутылку вина:
- 1 бутылка полусладкого вина
- 1 апельсин
- 1 лимон
- 1/2 яблока
- 1 ст. л. сахара (по желанию можно не добавлять)
- 1 ст. л. меда
- специи: 2 палочки корицы, молотая корица (посыпать), гвоздика, кардамон, бадьян, душистый перец – каждого примерно по 8 шт.
Способ приготовления:
1. Специи прогрейте на сковороде, так они придадут глинтвейну больше аромата и вкуса.
2. Нарежьте яблоко, 1/2 лимона и 1/2 апельсина, из оставшихся половинок цитрусовых выжимаю сок.
3. В кастрюлю кладем нарезанные фрукты, выжатый сок, сахар, мед, прогретые специи, вино и подогреваем все вместе так, чтобы глинтвейн был горячим, но не кипел.
Подавайте сразу, горячим!
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