Домашний глинтвейн: как приготовить вкусный, осенний напиток за 10 минут

Глинтвейн – вкусный, осенне-зимний напиток, который можно приготовить из красного, белого вина, а также без алкоголя. Для аромата и яркого вкуса добавьте специи, мед, цитрусовые.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного глинтвейна, с корицей и апельсинами.

Ингредиенты на 1 бутылку вина:

1 бутылка полусладкого вина

1 апельсин

1 лимон

1/2 яблока

1 ст. л. сахара (по желанию можно не добавлять)

1 ст. л. меда

специи: 2 палочки корицы, молотая корица (посыпать), гвоздика, кардамон, бадьян, душистый перец – каждого примерно по 8 шт.

Способ приготовления:

1. Специи прогрейте на сковороде, так они придадут глинтвейну больше аромата и вкуса.

2. Нарежьте яблоко, 1/2 лимона и 1/2 апельсина, из оставшихся половинок цитрусовых выжимаю сок.

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3. В кастрюлю кладем нарезанные фрукты, выжатый сок, сахар, мед, прогретые специи, вино и подогреваем все вместе так, чтобы глинтвейн был горячим, но не кипел.

Подавайте сразу, горячим!

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