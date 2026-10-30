Домашний оливье по-новому: рецепт блюда без колбасы и майонеза

Салат оливье умеют готовить все, а колбасу лучше всего заменить на филе, вареный язык. А свежести блюду даст свежий огурец, или горошек, а также хрустящая спаржа.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого оливье со спаржей, свежим горошком и запеченным филе.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт. средние

Морковь – 1 шт.

Горошек свежемороженый – 150-200 г

Куриное филе – 1 шт.

Копченый куриный окорочок – 1 шт.

Свежие огурцы – 2 шт.

Соленые огурцы – 2-3 шт.

Яйца – 4 шт.

Спаржа – 5-7 шт.

Зеленый лук – 5-7 перышек

Для соуса:

Майонез – 200 г

Греческий йогурт (густой) – 50 г

Дижонская зернистая горчица – 30 г

Соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. Запекаем овощи. Картофель и морковь слегка сбрызгиваем маслом и заворачиваем в фольгу. Так они не будут водянистыми и разваренными. Яйца отварите, а филе запекаем.

2. Огурцы нарежем кубиками, горошек заливаем кипятком на 2 минуты.

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3. Спаржу очищаем нижние 2/3 овощечисткой или ножом и обжариваем ее 5-7 минут на смеси растительного и сливочного масла.

4. Порежьте все ингредиенты, добавьте соус, перемешайте.

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