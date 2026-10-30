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Домашний оливье по-новому: рецепт блюда без колбасы и майонеза

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
168
Домашний оливье по-новому: рецепт блюда без колбасы и майонеза
Рецепт оливье. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Салат оливье умеют готовить все, а колбасу лучше всего заменить на филе, вареный язык. А свежести блюду даст свежий огурец, или горошек, а также хрустящая спаржа.

Домашний оливье по-новому: рецепт блюда без колбасы и майонеза

Домашний оливье без колбасы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого оливье со спаржей, свежим горошком и запеченным филе.

Ингредиенты: 

  • Картофель – 3 шт. средние
  • Морковь – 1 шт.
  • Горошек свежемороженый – 150-200 г
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Копченый куриный окорочок – 1 шт.
  • Свежие огурцы – 2 шт.
  • Соленые огурцы – 2-3 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Спаржа – 5-7 шт.
  • Зеленый лук – 5-7 перышек
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Вкусная закуска из доступных продуктов: бутерброды с морковью и творогом

Для соуса:

  • Майонез – 200 г
  • Греческий йогурт (густой) – 50 г
  • Дижонская зернистая горчица – 30 г
  • Соль, перец, масло

Способ приготовления: 

1. Запекаем овощи. Картофель и морковь слегка сбрызгиваем маслом и заворачиваем в фольгу. Так они не будут водянистыми и разваренными. Яйца отварите, а филе запекаем.

Домашний оливье по-новому: рецепт блюда без колбасы и майонеза

Запеченный картофель

 

2. Огурцы нарежем кубиками, горошек заливаем кипятком на 2 минуты.

Домашний оливье по-новому: рецепт блюда без колбасы и майонеза

Свежий горошек

3. Спаржу очищаем нижние 2/3 овощечисткой или ножом и обжариваем ее 5-7 минут на смеси растительного и сливочного масла.

Домашний оливье по-новому: рецепт блюда без колбасы и майонеза

Жареная спаржа

4. Порежьте все ингредиенты, добавьте соус, перемешайте.

Домашний оливье по-новому: рецепт блюда без колбасы и майонеза

Готовый салат

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