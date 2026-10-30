Домашний оливье по-новому: рецепт блюда без колбасы и майонеза
Салат оливье умеют готовить все, а колбасу лучше всего заменить на филе, вареный язык. А свежести блюду даст свежий огурец, или горошек, а также хрустящая спаржа.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого оливье со спаржей, свежим горошком и запеченным филе.
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт. средние
- Морковь – 1 шт.
- Горошек свежемороженый – 150-200 г
- Куриное филе – 1 шт.
- Копченый куриный окорочок – 1 шт.
- Свежие огурцы – 2 шт.
- Соленые огурцы – 2-3 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Спаржа – 5-7 шт.
- Зеленый лук – 5-7 перышек
Для соуса:
- Майонез – 200 г
- Греческий йогурт (густой) – 50 г
- Дижонская зернистая горчица – 30 г
- Соль, перец, масло
Способ приготовления:
1. Запекаем овощи. Картофель и морковь слегка сбрызгиваем маслом и заворачиваем в фольгу. Так они не будут водянистыми и разваренными. Яйца отварите, а филе запекаем.
2. Огурцы нарежем кубиками, горошек заливаем кипятком на 2 минуты.
3. Спаржу очищаем нижние 2/3 овощечисткой или ножом и обжариваем ее 5-7 минут на смеси растительного и сливочного масла.
4. Порежьте все ингредиенты, добавьте соус, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий