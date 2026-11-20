Домашний плавленный сыр без грамма химии: делимся легким рецептом
Домашний плавленный сыр можно приготовить из обычного творога. А для яркого вкуса можно добавить колбасу, зелень, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плавленого сыра из творога, с беконом.
Ингредиенты:
- кисломолочный сыр (жирность 5-9%) – 500 г
- яйца – 2 шт.
- растопленное масло (жирность 82%) – 100 г
- соль – 1 ч. л.
- лимонная кислота – 1/3 ч. л.
- сода – 1 ч. л.
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Способ приготовления:
1. К творогу добавьте яйца, соду, соль и лимонную кислоту. Взбейте все блендером, добавьте растопленное сливочное масло и снова взбейте.
2. В кастрюлю с толстым дном выложите сыр и поставьте на плиту, варите примерно 5-7 мин, постоянно помешивая.
3. Взбейте плавленый сыр до однородности и добавьте измельченную балыковую колбасу или ветчину.
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