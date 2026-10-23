Домашняя буженина без духовки: простой рецепт сочного мяса в кастрюле

Домашнюю буженину можно приготовить без духовки, используя обычную кастрюлю. Свинину натирают специями, начиняют чесноком и оставляют мариноваться на ночь, а затем варят на медленном огне в течение трех часов. После охлаждения мясо легко нарезать тонкими ломтиками и подавать с горчицей, свежим хлебом или использовать для бутербродов.

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Идея приготовления сочной буженины без духовки опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

Свинина, часть яблочко – 1,6 кг.

Приправа для буженины – по вкусу

Копченая паприка – 1 ч.л.

Чеснок – несколько зубчиков или больше, по вкусу

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Другие специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Свинину промойте и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Острым ножом сделайте по всей поверхности куска небольшие глубокие проколы.

2. Натрите мясо со всех сторон приправой для буженины, копченой паприкой, солью, перцем и другими специями по желанию. Чеснок очистите, нарежьте кусочками и вдавите в сделанные проколы.

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3. Заверните свинину в пищевую пленку и поставьте в холодильник минимум на ночь. Для более насыщенного вкуса можно оставить мясо мариноваться на сутки.

4. После маринования поместите свинину в рукав для запекания, предназначенный для соответствующего температурного режима и контакта с водой. Герметично закройте его в соответствии с инструкцией производителя. Не используйте обычные пластиковые пакеты, если они не предназначены для нагревания.

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5. Положите мясо в кастрюлю с водой так, чтобы оно было полностью погружено. Доведите воду до кипения, затем убавьте огонь и варите при слабом кипении примерно три часа. Следите, чтобы мясо оставалось погруженным в воду, при необходимости осторожно доливайте горячую воду.

6. Проверьте готовность термометром для мяса: для целого куска свинины безопасная внутренняя температура должна составлять не менее 63 °C с последующим отдыхом не менее трех минут. Если кусок остается недостаточно мягким, продолжайте готовить до желаемой текстуры.

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7. Готовое мясо осторожно достаньте из кастрюли. Не оставляйте его надолго при комнатной температуре: ненадолго оставьте остывать, а затем уберите в холодильник. Когда буженина полностью остынет, нарежьте ее тонкими ломтиками.

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