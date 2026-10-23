Домашняя буженина без духовки: простой рецепт сочного мяса в кастрюле
Домашнюю буженину можно приготовить без духовки, используя обычную кастрюлю. Свинину натирают специями, начиняют чесноком и оставляют мариноваться на ночь, а затем варят на медленном огне в течение трех часов. После охлаждения мясо легко нарезать тонкими ломтиками и подавать с горчицей, свежим хлебом или использовать для бутербродов.
Идея приготовления сочной буженины без духовки опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- Свинина, часть яблочко – 1,6 кг.
- Приправа для буженины – по вкусу
- Копченая паприка – 1 ч.л.
- Чеснок – несколько зубчиков или больше, по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Другие специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Свинину промойте и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Острым ножом сделайте по всей поверхности куска небольшие глубокие проколы.
2. Натрите мясо со всех сторон приправой для буженины, копченой паприкой, солью, перцем и другими специями по желанию. Чеснок очистите, нарежьте кусочками и вдавите в сделанные проколы.
3. Заверните свинину в пищевую пленку и поставьте в холодильник минимум на ночь. Для более насыщенного вкуса можно оставить мясо мариноваться на сутки.
4. После маринования поместите свинину в рукав для запекания, предназначенный для соответствующего температурного режима и контакта с водой. Герметично закройте его в соответствии с инструкцией производителя. Не используйте обычные пластиковые пакеты, если они не предназначены для нагревания.
5. Положите мясо в кастрюлю с водой так, чтобы оно было полностью погружено. Доведите воду до кипения, затем убавьте огонь и варите при слабом кипении примерно три часа. Следите, чтобы мясо оставалось погруженным в воду, при необходимости осторожно доливайте горячую воду.
6. Проверьте готовность термометром для мяса: для целого куска свинины безопасная внутренняя температура должна составлять не менее 63 °C с последующим отдыхом не менее трех минут. Если кусок остается недостаточно мягким, продолжайте готовить до желаемой текстуры.
7. Готовое мясо осторожно достаньте из кастрюли. Не оставляйте его надолго при комнатной температуре: ненадолго оставьте остывать, а затем уберите в холодильник. Когда буженина полностью остынет, нарежьте ее тонкими ломтиками.
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