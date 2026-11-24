Ферментированные овощи можно легко приготовить дома из доступных продуктов. Для этого не нужны уксус или сложные маринады: овощи проходят естественный процесс брожения, во время которого молочнокислые бактерии превращают природные сахара в молочную кислоту. Для домашних заготовок подойдут морковь, свекла и капуста, а вкус можно дополнить чесноком, зеленью и специями.

Идея приготовления домашних ферментированных овощей опубликована на странице irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

Морковь – по вкусу

Свекла – по вкусу

Капуста – по вкусу

Вода кипяченая охлажденная – 1 л

Соль не йодированная – 1 ст.л.

Чеснок – по желанию

Перец горошком – по желанию

Лавровый лист – по желанию

Укроп или петрушка – по желанию

Способ приготовления:

1. Морковь и свеклу помыть, при необходимости очистить и нарезать удобными кусочками. Капусту нашинковать или нарезать более крупными частями.

2. Подготовить чистую емкость и выложить в нее овощи. По желанию добавить чеснок, перец горошком, лавровый лист, укроп или петрушку.

3. Для рассола растворить одну столовую ложку нейодированной соли в литре кипяченой охлажденной воды.

4. Залить овощи рассолом так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. При необходимости использовать чистый груз, который будет удерживать овощи под рассолом.

5. Прикрыть емкость крышкой и оставить при комнатной температуре для ферментации. В зависимости от температуры процесс может длиться от 3-4 до 8-10 дней.

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6. Когда овощи приобретут желаемый вкус, переставить их в холодильник для хранения.

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