Домашняя ферментация овощей: сколько соли добавлять и как долго выдерживать
Ферментированные овощи можно легко приготовить дома из доступных продуктов. Для этого не нужны уксус или сложные маринады: овощи проходят естественный процесс брожения, во время которого молочнокислые бактерии превращают природные сахара в молочную кислоту. Для домашних заготовок подойдут морковь, свекла и капуста, а вкус можно дополнить чесноком, зеленью и специями.
Идея приготовления домашних ферментированных овощей опубликована на странице irina kozachuk в Instagram.
Ингредиенты:
- Морковь – по вкусу
- Свекла – по вкусу
- Капуста – по вкусу
- Вода кипяченая охлажденная – 1 л
- Соль не йодированная – 1 ст.л.
- Чеснок – по желанию
- Перец горошком – по желанию
- Лавровый лист – по желанию
- Укроп или петрушка – по желанию
Способ приготовления:
1. Морковь и свеклу помыть, при необходимости очистить и нарезать удобными кусочками. Капусту нашинковать или нарезать более крупными частями.
2. Подготовить чистую емкость и выложить в нее овощи. По желанию добавить чеснок, перец горошком, лавровый лист, укроп или петрушку.
3. Для рассола растворить одну столовую ложку нейодированной соли в литре кипяченой охлажденной воды.
4. Залить овощи рассолом так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. При необходимости использовать чистый груз, который будет удерживать овощи под рассолом.
5. Прикрыть емкость крышкой и оставить при комнатной температуре для ферментации. В зависимости от температуры процесс может длиться от 3-4 до 8-10 дней.
6. Когда овощи приобретут желаемый вкус, переставить их в холодильник для хранения.
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