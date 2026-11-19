Домашняя пицца "Минутка" на жидком тесте: рецепт блюда, которое понравится всем
Домашнюю пиццу можно приготовить на любом тесте, а особенно быстро и вкусно будет – на жидком. Для этого вам понадобится майонез, сметана, яйца и мука.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой в приготовлении пиццы с сыром и колбасками.
Ингредиенты для теста:
- 5 ст. л. майонеза
- 5 ст. л. сметаны
- 2 яйца
- пол ч. л. разрыхлителя
- 9 ст. л. муки
Начинка:
- сыр
- помидоры черри
- колбаски
Читайте также
Способ приготовления:
1. В миску добавляем 5 ложек майонеза, 5 ложек сметаны, 2 яйца, 9 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваем все до однородной массы. Тесто готово.
2. Начинка простая: колбаски помидоры и сыр. Выкладываем все на тесто.
3. Ставим в разогретую духовку на 190 градусов на 20 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий