Домашнюю пиццу можно приготовить на любом тесте, а особенно быстро и вкусно будет – на жидком. Для этого вам понадобится майонез, сметана, яйца и мука.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой в приготовлении пиццы с сыром и колбасками.

Ингредиенты для теста:

5 ст. л. майонеза

5 ст. л. сметаны

2 яйца

пол ч. л. разрыхлителя

9 ст. л. муки

Начинка:

сыр

помидоры черри

колбаски

Способ приготовления:

1. В миску добавляем 5 ложек майонеза, 5 ложек сметаны, 2 яйца, 9 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваем все до однородной массы. Тесто готово.

2. Начинка простая: колбаски помидоры и сыр. Выкладываем все на тесто.

3. Ставим в разогретую духовку на 190 градусов на 20 минут.

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