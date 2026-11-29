Домашнее медовое печенье: рецепт нежного теста со сливочным маслом
Домашнее печенье с медом, корицей и имбирем получается ароматным, с приятным пряным вкусом. Для его приготовления понадобятся простые ингредиенты, среди которых сливочное масло, сахар, яйца и мука. Тесто можно заранее охладить, а перед выпечкой раскатать тонким пластом. Такая выпечка хорошо сочетается с чаем или кофе и станет отличным вариантом домашнего десерта.
Идея приготовления домашнего медово-имбирного печенья опубликована на странице tsiurupa alyona в Treads.
Ингредиенты:
- Мед – 320 г
- Сахар – 200 г
- Соль – 2 большие щепотки
- Корица – 12 г
- Имбирь – 10 г
- Сливочное масло 82,5% – 250 г
- Сода – 9 г
- Яйца С1 – 2 шт. (102 г)
- Мука – 750 г
Способ приготовления:
1. Мед, сахар, соль, корицу, имбирь и сливочное масло соедините в кастрюле. Поставьте на небольшой огонь и нагревайте, помешивая, пока масло не растает, а смесь не станет однородной.
2. Добавьте соду, перемешайте и снимите смесь с огня. Оставьте немного остыть.
3. Добавьте яйца, тщательно перемешивая, чтобы они равномерно распределились в массе.
4. Постепенно всыпайте муку и замесите однородное тесто. Оно должно быть мягким и пластичным.
5. Заверните тесто и поставьте в холодильник охлаждаться.
6. Перед выпеканием достаньте тесто из холодильника и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
7. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 5 мм и вырежьте печенье желаемой формы.
8. Переложите заготовки на застеленный пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 8 минут.
9. Готовое печенье оставьте остыть. По желанию украсьте сахарной пудрой или глазурью.
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