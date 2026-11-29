Домашнее печенье с медом, корицей и имбирем получается ароматным, с приятным пряным вкусом. Для его приготовления понадобятся простые ингредиенты, среди которых сливочное масло, сахар, яйца и мука. Тесто можно заранее охладить, а перед выпечкой раскатать тонким пластом. Такая выпечка хорошо сочетается с чаем или кофе и станет отличным вариантом домашнего десерта.

Идея приготовления домашнего медово-имбирного печенья опубликована на странице tsiurupa alyona в Treads.

Ингредиенты:

Мед – 320 г

Сахар – 200 г

Соль – 2 большие щепотки

Корица – 12 г

Имбирь – 10 г

Сливочное масло 82,5% – 250 г

Сода – 9 г

Яйца С1 – 2 шт. (102 г)

Мука – 750 г

Способ приготовления:

1. Мед, сахар, соль, корицу, имбирь и сливочное масло соедините в кастрюле. Поставьте на небольшой огонь и нагревайте, помешивая, пока масло не растает, а смесь не станет однородной.

2. Добавьте соду, перемешайте и снимите смесь с огня. Оставьте немного остыть.

3. Добавьте яйца, тщательно перемешивая, чтобы они равномерно распределились в массе.

4. Постепенно всыпайте муку и замесите однородное тесто. Оно должно быть мягким и пластичным.

5. Заверните тесто и поставьте в холодильник охлаждаться.

6. Перед выпеканием достаньте тесто из холодильника и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

7. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 5 мм и вырежьте печенье желаемой формы.

8. Переложите заготовки на застеленный пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 8 минут.

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9. Готовое печенье оставьте остыть. По желанию украсьте сахарной пудрой или глазурью.

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