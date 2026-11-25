Два листа лаваша, яйца и колбаса: как приготовить быстрый пирог со вкусом пиццы
Ленивый пирог со вкусом пиццы – простая идея для сытного обеда, когда нет времени долго возиться с тестом. Вместо традиционной основы используют тонкий лаваш, который смешивают с яйцами, молоком, колбасой и сыром. Сверху пирог дополняют кетчупом, помидорами и еще одним слоем сыра. Все запекается в духовке примерно 30 минут, после чего блюдо можно подавать к столу.
Идея приготовления ленивого пирога со вкусом пиццы опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Яйца – 2-3 шт.
- Молоко – 200 мл.
- Лаваш – 200 г (2 листа)
- Вареная колбаса – 150 г
- Сыр – 120 г
- Помидор – 1 шт.
- Кетчуп – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Сливочное масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Яйца разбить в глубокую миску, добавить соль и молоко. Перемешать венчиком до однородности.
2. Лаваш нарезать небольшими полосками или кусочками. Вареную колбасу натереть на терке или мелко нарезать. 40 г сыра также натереть.
3. Добавить подготовленные ингредиенты в яично-молочную смесь и хорошо перемешать, чтобы лаваш равномерно пропитался.
4. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить в нее подготовленную массу.
5. Сверху равномерно распределить кетчуп, посыпать 80 г тертого сыра. Помидор нарезать кружочками или небольшими кусочками и выложить на пирог. Добавить еще немного сыра.
6. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Готовить до образования румяной сырной корочки.
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