Ленивый пирог со вкусом пиццы – простая идея для сытного обеда, когда нет времени долго возиться с тестом. Вместо традиционной основы используют тонкий лаваш, который смешивают с яйцами, молоком, колбасой и сыром. Сверху пирог дополняют кетчупом, помидорами и еще одним слоем сыра. Все запекается в духовке примерно 30 минут, после чего блюдо можно подавать к столу.

Идея приготовления ленивого пирога со вкусом пиццы опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 2-3 шт.

Молоко – 200 мл.

Лаваш – 200 г (2 листа)

Вареная колбаса – 150 г

Сыр – 120 г

Помидор – 1 шт.

Кетчуп – по вкусу

Соль – по вкусу

Сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Яйца разбить в глубокую миску, добавить соль и молоко. Перемешать венчиком до однородности.

2. Лаваш нарезать небольшими полосками или кусочками. Вареную колбасу натереть на терке или мелко нарезать. 40 г сыра также натереть.

3. Добавить подготовленные ингредиенты в яично-молочную смесь и хорошо перемешать, чтобы лаваш равномерно пропитался.

4. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить в нее подготовленную массу.

5. Сверху равномерно распределить кетчуп, посыпать 80 г тертого сыра. Помидор нарезать кружочками или небольшими кусочками и выложить на пирог. Добавить еще немного сыра.

6. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Готовить до образования румяной сырной корочки.

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