"Фальшивая" икра из сельди: рецепт очень вкусной закуски за 5 минут
Сельдь – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для закусок, намазок, салатов. Еще из нее можно готовить бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом "фальшивой" икры из сельди, моркови и плавленого сыра.
Ингредиенты:
- Сельдь 1 шт.
- Морковь 2 шт.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Сливочное масло 180 г
Способ приготовления:
1. Сельдь очищаем от кожи, внутренностей и костей, оставляем только филе. Морковь предварительно отвариваем до готовности, остужаем и очищаем. Плавленые сырки и сливочное масло нарезаем на кусочки.
2. Все ингредиенты пропускаем через мясорубку и хорошо перемешиваем до однородности.
3. Готовую намазку ставим в холодильник, чтобы она немного охладилась. Намазываем на кусочки свежего багета и подаем к столу.
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