Сельдь – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для закусок, намазок, салатов. Еще из нее можно готовить бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом "фальшивой" икры из сельди, моркови и плавленого сыра.

Ингредиенты:

Сельдь 1 шт.

Морковь 2 шт.

Плавленые сырки 2 шт.

Сливочное масло 180 г

Способ приготовления:

1. Сельдь очищаем от кожи, внутренностей и костей, оставляем только филе. Морковь предварительно отвариваем до готовности, остужаем и очищаем. Плавленые сырки и сливочное масло нарезаем на кусочки.

2. Все ингредиенты пропускаем через мясорубку и хорошо перемешиваем до однородности.

3. Готовую намазку ставим в холодильник, чтобы она немного охладилась. Намазываем на кусочки свежего багета и подаем к столу.

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