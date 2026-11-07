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Фаршированные баклажаны без обжаривания: нежная начинка и румяная сырная корочка

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
648
Фаршированные баклажаны без обжаривания: нежная начинка и румяная сырная корочка
Рецепт сытных фаршированных баклажанов в духовке. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Фаршированные баклажаны с курицей и сыром – вкусное блюдо на обед, которое готовят в духовке без предварительного обжаривания овощей. Сначала баклажаны запекают до мягкости, а затем наполняют начинкой из куриного филе и сливочного сыра. Сверху добавляют натертый твердый сыр, который при повторном запекании образует аппетитную корочку. Такой рецепт поможет приготовить сытное блюдо из простых ингредиентов.

Идея приготовления фаршированных баклажанов в духовке опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Фаршированные баклажаны без обжаривания: нежная начинка и румяная сырная корочка

Рецепт баклажанов с курицей. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 4 шт.
  • Куриное филе – 450 г
  • Сливочный сыр – 100 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Соль, черный перец и специи – по вкусу

Способ приготовления:

Фаршированные баклажаны без обжаривания: нежная начинка и румяная сырная корочка

Запекаем баклажаны. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

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1. Баклажаны помойте, обсушите и выложите в форму для запекания. По желанию накройте фольгой, чтобы овощи быстрее стали мягкими. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час.

2. Пока баклажаны запекаются, приготовьте начинку. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и приготовьте до готовности. Добавьте сливочный сыр, соль, черный перец и специи. Тщательно перемешайте.

Фаршированные баклажаны без обжаривания: нежная начинка и румяная сырная корочка

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

3. Готовые баклажаны немного остудите и разрежьте вдоль, не разделяя половинки полностью. Осторожно разомните мякоть вилкой, чтобы образовалось углубление для начинки.

4. Наполните баклажаны подготовленной куриной смесью. Твердый сыр натрите на терке и щедро посыпьте им овощи сверху.

Фаршированные баклажаны без обжаривания: нежная начинка и румяная сырная корочка

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

5. Верните баклажаны в духовку и запекайте при температуре 180 градусов еще 10-15 минут, пока сыр полностью не расплавится.

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