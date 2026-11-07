Фаршированные баклажаны без обжаривания: нежная начинка и румяная сырная корочка

Фаршированные баклажаны с курицей и сыром – вкусное блюдо на обед, которое готовят в духовке без предварительного обжаривания овощей. Сначала баклажаны запекают до мягкости, а затем наполняют начинкой из куриного филе и сливочного сыра. Сверху добавляют натертый твердый сыр, который при повторном запекании образует аппетитную корочку. Такой рецепт поможет приготовить сытное блюдо из простых ингредиентов.

Идея приготовления фаршированных баклажанов в духовке опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

Баклажаны – 4 шт.

Куриное филе – 450 г

Сливочный сыр – 100 г

Твердый сыр – 100 г

Соль, черный перец и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, обсушите и выложите в форму для запекания. По желанию накройте фольгой, чтобы овощи быстрее стали мягкими. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час.

2. Пока баклажаны запекаются, приготовьте начинку. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и приготовьте до готовности. Добавьте сливочный сыр, соль, черный перец и специи. Тщательно перемешайте.

3. Готовые баклажаны немного остудите и разрежьте вдоль, не разделяя половинки полностью. Осторожно разомните мякоть вилкой, чтобы образовалось углубление для начинки.

4. Наполните баклажаны подготовленной куриной смесью. Твердый сыр натрите на терке и щедро посыпьте им овощи сверху.

5. Верните баклажаны в духовку и запекайте при температуре 180 градусов еще 10-15 минут, пока сыр полностью не расплавится.

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