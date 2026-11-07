Фаршированные баклажаны без обжаривания: нежная начинка и румяная сырная корочка
Фаршированные баклажаны с курицей и сыром – вкусное блюдо на обед, которое готовят в духовке без предварительного обжаривания овощей. Сначала баклажаны запекают до мягкости, а затем наполняют начинкой из куриного филе и сливочного сыра. Сверху добавляют натертый твердый сыр, который при повторном запекании образует аппетитную корочку. Такой рецепт поможет приготовить сытное блюдо из простых ингредиентов.
Идея приготовления фаршированных баклажанов в духовке опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 4 шт.
- Куриное филе – 450 г
- Сливочный сыр – 100 г
- Твердый сыр – 100 г
- Соль, черный перец и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте, обсушите и выложите в форму для запекания. По желанию накройте фольгой, чтобы овощи быстрее стали мягкими. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час.
2. Пока баклажаны запекаются, приготовьте начинку. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и приготовьте до готовности. Добавьте сливочный сыр, соль, черный перец и специи. Тщательно перемешайте.
3. Готовые баклажаны немного остудите и разрежьте вдоль, не разделяя половинки полностью. Осторожно разомните мякоть вилкой, чтобы образовалось углубление для начинки.
4. Наполните баклажаны подготовленной куриной смесью. Твердый сыр натрите на терке и щедро посыпьте им овощи сверху.
5. Верните баклажаны в духовку и запекайте при температуре 180 градусов еще 10-15 минут, пока сыр полностью не расплавится.
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