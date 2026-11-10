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Фаршированные шампиньоны с сыром и шпинатом: простая закуска для праздничного стола

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
39
Фаршированные шампиньоны с сыром и шпинатом: простая закуска для праздничного стола
Рецепт фаршированных шампиньонов. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Фаршированные шампиньоны с сыром и шпинатом – вкусная горячая закуска, которая хорошо подходит для праздничного стола. Крупные грибные шляпки маринуют в соевом соусе с майонезом, а затем наполняют нежной начинкой из сливочного сыра, шпината и измельченных ножек грибов. Сверху добавляют тертый твердый сыр и запекают все в духовке до золотистой корочки.

Идея приготовления фаршированных шампиньонов для праздничного стола опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Фаршированные шампиньоны с сыром и шпинатом: простая закуска для праздничного стола

Рецепт фаршированных шампиньонов. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

Ингредиенты:

  • Крупные шампиньоны – по количеству порций
  • Соевый соус – для маринования
  • Майонез – для маринования
  • Свежий шпинат – по вкусу
  • Крем-сыр или другой мягкий сыр – для начинки
  • Твердый сыр – для посыпки
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Фаршированные шампиньоны с сыром и шпинатом: простая закуска для праздничного стола

Вынимаем ножки. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

1. Шампиньоны тщательно вымойте и обсушите. Осторожно удалите ножки, чтобы внутри шляпок осталось достаточно места для начинки.

2. Смешайте соевый соус с майонезом и смажьте этой смесью шляпки грибов. Оставьте их ненадолго мариноваться, пока готовите начинку.

Фаршированные шампиньоны с сыром и шпинатом: простая закуска для праздничного стола

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

3. Ножки шампиньонов мелко нарежьте. Шпинат промойте, обсушите и измельчите. Смешайте их с крем-сыром, добавьте соль и черный перец по вкусу.

Фаршированные шампиньоны с сыром и шпинатом: простая закуска для праздничного стола

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

4. Наполните маринованные грибные шляпки подготовленной сырной начинкой. Выкладывайте ее щедро, чтобы внутри каждого гриба образовалась полноценная порция начинки.

5. Твердый сыр натрите на терке и посыпьте им фаршированные шампиньоны.

Фаршированные шампиньоны с сыром и шпинатом: простая закуска для праздничного стола

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

6. Переложите грибы в форму для запекания и поставьте в разогретую до 190°C духовку на 20-25 минут. Готовьте, пока шампиньоны не станут мягкими, а сыр сверху не расплавится и не подрумянится.

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