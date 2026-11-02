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Фаршированный перец в томатном соусе: рецепт сытного домашнего блюда на ужин

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
414
Фаршированный перец в томатном соусе: рецепт сытного домашнего блюда на ужин
Рецепт вкусного фаршированного перца. Источник: freepik.com

Фаршированный перец с мясом и рисом – сытное домашнее блюдо, которое тушат в томатном соке вместе с морковью и луком. Для начинки подойдет говяжий или любой другой фарш, а рис сначала нужно отварить до полуготовности. Во время тушения перец становится мягким и пропитывается томатной заливкой со специями. Из указанного количества продуктов получается примерно 14 фаршированных перцев.

Идея приготовления сытного фаршированного перца на ужин опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.

Фаршированный перец в томатном соусе: рецепт сытного домашнего блюда на ужин

Рецепт фаршированных перцев. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

Ингредиенты:

  • Говяжий фарш – 1 кг.
  • Рис – 200 г
  • Болгарский перец – 14 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Томатный сок – 1,5 л
  • Вода – по необходимости
  • Масло – для обжаривания
  • Соль, черный перец и паприка – по вкусу
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Чеснок – по желанию
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Способ приготовления:

Фаршированный перец в томатном соусе: рецепт сытного домашнего блюда на ужин

Выкладываем начинку в перец. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

1. Промойте его, залейте водой и отварите до полуготовности. Слейте лишнюю жидкость и оставьте остывать.

2. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого цвета.

Фаршированный перец в томатном соусе: рецепт сытного домашнего блюда на ужин

Выкладываем перцы в кастрюлю. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

3. Смешайте фарш с остывшим рисом и половиной овощной зажарки. Добавьте соль, черный перец, паприку и измельченный чеснок по желанию. Тщательно перемешайте.

4. Помойте болгарские перцы, срежьте верхушки и удалите семена и перегородки. Наполните овощи подготовленной мясной смесью, не утрамбовывая ее слишком плотно.

Фаршированный перец в томатном соусе: рецепт сытного домашнего блюда на ужин

Готовый перец. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

5. Выложите фаршированные перцы в кастрюлю вертикально или плотно друг к другу. Сверху распределите оставшуюся овощную зажарку и залейте томатным соком. Если жидкости недостаточно, добавьте немного воды, чтобы она покрывала перцы примерно до половины или выше.

6. Добавьте лавровый лист, накройте кастрюлю крышкой и готовьте на слабом огне 50-60 минут после закипания. Перед подачей проверьте готовность перцев и мясной начинки.

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