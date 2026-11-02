Фаршированный перец в томатном соусе: рецепт сытного домашнего блюда на ужин

Фаршированный перец с мясом и рисом – сытное домашнее блюдо, которое тушат в томатном соке вместе с морковью и луком. Для начинки подойдет говяжий или любой другой фарш, а рис сначала нужно отварить до полуготовности. Во время тушения перец становится мягким и пропитывается томатной заливкой со специями. Из указанного количества продуктов получается примерно 14 фаршированных перцев.

Идея приготовления сытного фаршированного перца на ужин опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.

Ингредиенты:

Говяжий фарш – 1 кг.

Рис – 200 г

Болгарский перец – 14 шт.

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Томатный сок – 1,5 л

Вода – по необходимости

Масло – для обжаривания

Соль, черный перец и паприка – по вкусу

Лавровый лист – 2 шт.

Чеснок – по желанию

Способ приготовления:

1. Промойте его, залейте водой и отварите до полуготовности. Слейте лишнюю жидкость и оставьте остывать.

2. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого цвета.

3. Смешайте фарш с остывшим рисом и половиной овощной зажарки. Добавьте соль, черный перец, паприку и измельченный чеснок по желанию. Тщательно перемешайте.

4. Помойте болгарские перцы, срежьте верхушки и удалите семена и перегородки. Наполните овощи подготовленной мясной смесью, не утрамбовывая ее слишком плотно.

5. Выложите фаршированные перцы в кастрюлю вертикально или плотно друг к другу. Сверху распределите оставшуюся овощную зажарку и залейте томатным соком. Если жидкости недостаточно, добавьте немного воды, чтобы она покрывала перцы примерно до половины или выше.

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6. Добавьте лавровый лист, накройте кастрюлю крышкой и готовьте на слабом огне 50-60 минут после закипания. Перед подачей проверьте готовность перцев и мясной начинки.

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