Филе бедра с ананасами и сыром: как приготовить сочное блюдо в духовке
Куриное филе бедра с ананасами и сыром можно приготовить в духовке за 30-35 минут. Мясо смазывают соусом из сметаны, майонеза и зернистой горчицы, дополняют кольцами ананаса и посыпают тертым сыром. Во время запекания сыр образует румяную корочку, а ананас придает блюду легкую сладость.
Идея приготовления курицы с ананасами и сыром в духовке на обед опубликована на странице yummy.lera в Instagram.
Ингредиенты на 4–5 порций:
- Филе куриного бедра – 600 г
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Сметана или густой йогурт – 2 ст.л.
- Майонез – 2 ст.л.
- Зернистая горчица – 1 ст.л.
- Кольца консервированного ананаса – 6 шт.
- Сыр – 250 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе бедра слегка отбейте, чтобы кусочки были примерно одинаковой толщины.
2. Выложите мясо в форму для запекания, посолите и поперчите.
3. В отдельной миске смешайте сметану или густой йогурт, майонез и зернистую горчицу.
4. Равномерно распределите соус по поверхности курицы.
5. На каждый кусочек выложите кольца ананаса. Сыр натрите на крупной терке и обильно посыпьте им мясо.
6. Разогрейте духовку до 185 градусов. Поставьте форму и запекайте в течение 30-35 минут, до полной готовности курицы и образования золотистой сырной корочки.
7. Готовое блюдо подавайте горячим. К нему можно предложить картофель, рис или салат из свежих овощей.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!