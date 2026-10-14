Филе бедра с ананасами и сыром: как приготовить сочное блюдо в духовке

Куриное филе бедра с ананасами и сыром можно приготовить в духовке за 30-35 минут. Мясо смазывают соусом из сметаны, майонеза и зернистой горчицы, дополняют кольцами ананаса и посыпают тертым сыром. Во время запекания сыр образует румяную корочку, а ананас придает блюду легкую сладость.

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Идея приготовления курицы с ананасами и сыром в духовке на обед опубликована на странице yummy.lera в Instagram.

Ингредиенты на 4–5 порций:

Филе куриного бедра – 600 г

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Сметана или густой йогурт – 2 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Зернистая горчица – 1 ст.л.

Кольца консервированного ананаса – 6 шт.

Сыр – 250 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе бедра слегка отбейте, чтобы кусочки были примерно одинаковой толщины.

2. Выложите мясо в форму для запекания, посолите и поперчите.

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3. В отдельной миске смешайте сметану или густой йогурт, майонез и зернистую горчицу.

4. Равномерно распределите соус по поверхности курицы.

5. На каждый кусочек выложите кольца ананаса. Сыр натрите на крупной терке и обильно посыпьте им мясо.

6. Разогрейте духовку до 185 градусов. Поставьте форму и запекайте в течение 30-35 минут, до полной готовности курицы и образования золотистой сырной корочки.

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7. Готовое блюдо подавайте горячим. К нему можно предложить картофель, рис или салат из свежих овощей.

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