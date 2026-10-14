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Филе бедра с ананасами и сыром: как приготовить сочное блюдо в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 126
Филе бедра с ананасами и сыром: как приготовить сочное блюдо в духовке
Как приготовить куриное филе на обед. Источник: Создано с помощью ИИ

Куриное филе бедра с ананасами и сыром можно приготовить в духовке за 30-35 минут. Мясо смазывают соусом из сметаны, майонеза и зернистой горчицы, дополняют кольцами ананаса и посыпают тертым сыром. Во время запекания сыр образует румяную корочку, а ананас придает блюду легкую сладость.

Идея приготовления курицы с ананасами и сыром в духовке на обед опубликована на странице yummy.lera в Instagram.

Филе бедра с ананасами и сыром: как приготовить сочное блюдо в духовке

Рецепт сочного куриного филе с ананасами и сыром. Источник: Скриншот поста на странице yummy.lera в Instagram

Ингредиенты на 4–5 порций:

  • Филе куриного бедра – 600 г
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Сметана или густой йогурт – 2 ст.л.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Зернистая горчица – 1 ст.л.
  • Кольца консервированного ананаса – 6 шт.
  • Сыр – 250 г
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Способ приготовления:

Филе бедра с ананасами и сыром: как приготовить сочное блюдо в духовке

Добавляем соус. Источник: Скриншот поста на странице yummy.lera в Instagram

1. Куриное филе бедра слегка отбейте, чтобы кусочки были примерно одинаковой толщины.

2. Выложите мясо в форму для запекания, посолите и поперчите.

Филе бедра с ананасами и сыром: как приготовить сочное блюдо в духовке

Добавляем ананасы. Источник: Скриншот поста на странице yummy.lera в Instagram

3. В отдельной миске смешайте сметану или густой йогурт, майонез и зернистую горчицу.

4. Равномерно распределите соус по поверхности курицы.

Филе бедра с ананасами и сыром: как приготовить сочное блюдо в духовке

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице yummy.lera в Instagram

5. На каждый кусочек выложите кольца ананаса. Сыр натрите на крупной терке и обильно посыпьте им мясо.

6. Разогрейте духовку до 185 градусов. Поставьте форму и запекайте в течение 30-35 минут, до полной готовности курицы и образования золотистой сырной корочки.

Филе бедра с ананасами и сыром: как приготовить сочное блюдо в духовке

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице yummy.lera в Instagram

7. Готовое блюдо подавайте горячим. К нему можно предложить картофель, рис или салат из свежих овощей.

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