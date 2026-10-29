Галета с грушей по французскому рецепту: как приготовить дома

Галета с грушами – это открытая выпечка с тонким хрустящим тестом и сочной фруктовой начинкой. Для этого рецепта груши сначала готовят в красном вине с корицей, бадьяном, гвоздикой и апельсином, а затем запекают на песочной основе. Пряный сироп придает десерту насыщенный аромат, а коричневый сахар помогает получить золотистую корочку. Галету можно подать теплой с шариком ванильного мороженого.

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Идея приготовления галеты с грушей опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram.

Ингредиенты для груш и пряного сиропа:

Красное сухое или полусухое вино – 500 мл

Сахар – 70-100 г

Апельсин – 1 шт. (цедра и сок)

Корица – 1-2 палочки

Бадьян – 3-4 звездочки

Гвоздика – 4-5 бутонов

Кардамон – щепотка

Твердые груши – 3-4 шт.

Для теста:

Пшеничная мука – 200 г

Холодное сливочное масло – 100 г

Сахар – 1 ст.л.

Соль – щепотка

Ледяная вода – 40-50 мл.

Для сборки галеты:

Кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Коричневый сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, сахар и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите все руками до образования крошки. Постепенно вливайте ледяную воду и замесите тесто. Сформируйте диск, заверните его и поставьте в холодильник на 30 минут.

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2. Груши очистите от кожуры, разрежьте пополам и удалите сердцевины. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар, корицу, бадьян, гвоздику, кардамон, апельсиновую цедру и сок. Влейте красное вино и доведите до легкого кипения.

3. Готовьте груши на слабом огне 20-30 минут, пока они не станут мягкими, но сохранят форму. Осторожно выньте их и оставьте остывать. Жидкость процедите, верните в кастрюлю и уварите до более густой консистенции сиропа.

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4. Охлажденное тесто раскатайте между двумя листами пергамента в круг толщиной примерно 3-4 мм. Снимите верхний лист, а нижний вместе с тестом перенесите на противень.

5. Смешайте кукурузный крахмал с сахаром. Посыпьте этой смесью центральную часть теста, оставив свободными края шириной 4-5 см. Охлажденные груши нарежьте тонкими ломтиками и выложите на основу веером или другим узором.

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6. Заверните свободные края теста поверх начинки, формируя складки. Взбейте яйцо и смажьте им тесто. Посыпьте края коричневым сахаром.

7. Выпекайте галету в разогретой до 180 °C духовке примерно 25 минут, пока тесто не станет золотистым. Если основа еще бледная, при необходимости немного увеличьте время выпекания.

8. Дайте готовой галете немного остыть. Смажьте груши пряным сиропом, чтобы придать им блеск и подчеркнуть аромат специй.

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