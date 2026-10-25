Тыквенно-шоколадный мраморный пирог: простой рецепт с красивым узором

Тыквенное пюре и какао помогут приготовить домашний пирог с контрастными шоколадными полосами. Для теста понадобятся яйца, мука, сахар, масло и специи, которые придают выпечке приятный аромат. Особенность рецепта заключается в том, что часть теста нужно смешать с какао и молоком, а затем поочередно выложить обе массы в форму. После выпекания пирог будет украшен красивым мраморным узором и хорошо подойдет к чаю или кофе.

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Идея приготовления тыквенного мраморного пирога опубликована на странице valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 290 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 120 г

Масло – 80 мл.

Пшеничная мука – 200 г

Разрыхлитель – 10 г

Корица – 1 ч.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Соль – щепотка

Какао-порошок – 25 г

Молоко – 40 мл.

Способ приготовления:

1. Очистите тыкву от семян и нарежьте кубиками. Если кожура твердая, ее нужно срезать. Выложите кусочки на противень и запекайте в разогретой до 200 °C духовке примерно 40 минут, пока они не станут мягкими.

2. Переложите запеченную тыкву в чашу блендера и измельчите до однородного пюре. Полностью остудите. Пюре должно быть густым, без лишней жидкости.

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3. В миске смешайте яйца, сахар и ванильный сахар. Взбейте венчиком до однородности, добавьте масло и остывшее тыквенное пюре. Перемешайте.

4. В отдельной посуде соедините муку, разрыхлитель, корицу и щепотку соли. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к тыквенной массе и перемешайте до однородного теста.

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5. Отложите примерно треть теста в другую миску. Добавьте какао-порошок и молоко, тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

6. Дно формы для выпечки застелите пергаментом. Поочередно выкладывайте в центр формы ложку тыквенного и шоколадного теста. Продолжайте, пока обе массы не закончатся. Так образуются контрастные слои, которые после выпекания создадут мраморный узор.

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7. Поставьте пирог в разогретую до 175 °C духовку примерно на 45 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без следов сырого теста. Если пирог еще не пропекся, оставьте его в духовке еще на несколько минут.

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