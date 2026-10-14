Тыквенный крем-суп из запеченных овощей: простой осенний рецепт со сливками
Тыквенный крем-суп – блюдо, которое легко приготовить на осенний обед или ужин. Его особенность заключается в том, что тыкву и другие овощи сначала запекают в духовке, а затем измельчают блендером со сливками. Благодаря этому суп приобретает насыщенный вкус и нежную консистенцию. Перед подачей его можно дополнить тыквенными семечками, поджаренным беконом, куриным филе или креветками.
Идея приготовления тыквенного крем-супа опубликована на странице anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Тыква – 1 шт. (примерно 1 кг.)
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Помидоры – 2-3 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Сливки – 200 г
- Вода или бульон – примерно 300 мл.
- Оливковое масло – для запекания
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Мускатный орех – щепотка
Для подачи:
- Тыквенные семечки – по желанию
- Бекон, куриное филе или креветки – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками. Лук, морковь, болгарский перец и помидоры также подготовьте, разложив овощи на противне. Головку чеснока можно запекать целиком, срезав верхушку.
2. Сбрызните овощи оливковым маслом, добавьте соль и черный молотый перец. Запекайте примерно 1 час при температуре 200 °C, пока овощи не станут мягкими. Если они начнут слишком сильно подрумяниваться, накройте противень фольгой.
3. Переложите запеченные овощи в кастрюлю. Добавьте воду или бульон, сливки и щепотку мускатного ореха.
4. Измельчите все погружным блендером до однородной кремообразной консистенции. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите суп до кипения, периодически помешивая.
5. Перед подачей обжарьте бекон до золотистой корочки или приготовьте другое дополнение по своему вкусу. Разлейте крем-суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками и добавьте бекон, куриное филе или креветки.
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