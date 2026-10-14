Тыквенный крем-суп из запеченных овощей: простой осенний рецепт со сливками

Тыквенный крем-суп – блюдо, которое легко приготовить на осенний обед или ужин. Его особенность заключается в том, что тыкву и другие овощи сначала запекают в духовке, а затем измельчают блендером со сливками. Благодаря этому суп приобретает насыщенный вкус и нежную консистенцию. Перед подачей его можно дополнить тыквенными семечками, поджаренным беконом, куриным филе или креветками.

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Идея приготовления тыквенного крем-супа опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Тыква – 1 шт. (примерно 1 кг.)

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Помидоры – 2-3 шт.

Чеснок – 1 головка

Сливки – 200 г

Вода или бульон – примерно 300 мл.

Оливковое масло – для запекания

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Мускатный орех – щепотка

Для подачи:

Тыквенные семечки – по желанию

Бекон, куриное филе или креветки – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками. Лук, морковь, болгарский перец и помидоры также подготовьте, разложив овощи на противне. Головку чеснока можно запекать целиком, срезав верхушку.

2. Сбрызните овощи оливковым маслом, добавьте соль и черный молотый перец. Запекайте примерно 1 час при температуре 200 °C, пока овощи не станут мягкими. Если они начнут слишком сильно подрумяниваться, накройте противень фольгой.

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3. Переложите запеченные овощи в кастрюлю. Добавьте воду или бульон, сливки и щепотку мускатного ореха.

4. Измельчите все погружным блендером до однородной кремообразной консистенции. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите суп до кипения, периодически помешивая.

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5. Перед подачей обжарьте бекон до золотистой корочки или приготовьте другое дополнение по своему вкусу. Разлейте крем-суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками и добавьте бекон, куриное филе или креветки.

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