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Тыквенный крем-суп из запеченных овощей: простой осенний рецепт со сливками

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Тыквенный крем-суп из запеченных овощей: простой осенний рецепт со сливками
Вкусный крем-суп из тыквы. Источник: pexels.com

Тыквенный крем-суп – блюдо, которое легко приготовить на осенний обед или ужин. Его особенность заключается в том, что тыкву и другие овощи сначала запекают в духовке, а затем измельчают блендером со сливками. Благодаря этому суп приобретает насыщенный вкус и нежную консистенцию. Перед подачей его можно дополнить тыквенными семечками, поджаренным беконом, куриным филе или креветками.

Идея приготовления тыквенного крем-супа опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Тыквенный крем-суп из запеченных овощей: простой осенний рецепт со сливками

Рецепт тыквенного крем-супа. Источник: Скриншот поста на странице anny.cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 шт. (примерно 1 кг.)
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Сливки – 200 г
  • Вода или бульон – примерно 300 мл.
  • Оливковое масло – для запекания
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Мускатный орех – щепотка
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Для подачи:

  • Тыквенные семечки – по желанию
  • Бекон, куриное филе или креветки – по вкусу

Способ приготовления:

Тыквенный крем-суп из запеченных овощей: простой осенний рецепт со сливками

Выкладываем ингредиенты на противень. Источник: Скриншот поста на странице anny.cooking в Instagram

1. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками. Лук, морковь, болгарский перец и помидоры также подготовьте, разложив овощи на противне. Головку чеснока можно запекать целиком, срезав верхушку.

2. Сбрызните овощи оливковым маслом, добавьте соль и черный молотый перец. Запекайте примерно 1 час при температуре 200 °C, пока овощи не станут мягкими. Если они начнут слишком сильно подрумяниваться, накройте противень фольгой.

Тыквенный крем-суп из запеченных овощей: простой осенний рецепт со сливками

Взбиваем массу. Источник: Скриншот поста на странице anny.cooking в Instagram

3. Переложите запеченные овощи в кастрюлю. Добавьте воду или бульон, сливки и щепотку мускатного ореха.

4. Измельчите все погружным блендером до однородной кремообразной консистенции. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите суп до кипения, периодически помешивая.

Тыквенный крем-суп из запеченных овощей: простой осенний рецепт со сливками

Подаем суп. Источник: Скриншот поста на странице anny.cooking в Instagram

5. Перед подачей обжарьте бекон до золотистой корочки или приготовьте другое дополнение по своему вкусу. Разлейте крем-суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками и добавьте бекон, куриное филе или креветки.

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