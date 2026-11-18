Чтобы приготовить горячие бутерброды в духовке, разложите батон на противне одним слоем, добавьте начинку и запекайте при 180 °C примерно 15-20 минут. Готовность определяйте по запеченной середине, румяной верхушке и хрустящим краям хлеба.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных, горячих бутербродов, с сыром и яйцами.

Ингредиенты:

батон

2 яйца

100 г твердого сыра

2 столовые ложки густой сметаны

1 небольшую луковицу

щепотку соли

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль и взбейте вилкой до однородности. Вмешайте сметану, тщательно растирая густые комочки. Количество соли подбирайте с учетом вкуса сыра, чтобы начинка не получилась пересоленной.

2. Натрите сыр на мелкой или средней терке. Лук очистите и нарежьте очень мелкими кубиками: так он равномерно распределится и успеет прогреться. Добавьте оба ингредиента к яично-сметанной смеси и перемешайте. Должна получиться густая вязкая масса.

3. Заранее разогрейте духовку. Застелите противень пергаментом для выпечки или слегка смажьте маслом. Выложите ломтики плоской стороной вниз, оставляя небольшие промежутки. Каждый должен лежать непосредственно на противне, не накладываясь на соседний. Разделите начинку между всеми ломтиками и разровняйте ложкой. Слегка прижимайте смесь к мякишу и следите, чтобы она не стекала за края. Слой делайте одинаковым по всей поверхности: высокая горка посередине будет пропекаться неравномерно. Поставьте противень на средний уровень духовки. Переворачивать бутерброды не нужно.

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Готовые бутерброды снимите лопаткой и подавайте горячими к чаю или кофе.

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