Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой
Горячие бутерброды с куриным филе, грибами и сыром можно приготовить в духовке всего за 25-30 минут. Начинка получается сочной благодаря сметане, а твердый сыр во время запекания плавится и образует аппетитную корочку. Такой перекус подойдет для быстрого завтрака, обеда или ужина, когда хочется чего-то сытного без сложного приготовления.
Идея приготовления сытных горячих бутербродов с курицей и грибами опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- Хлеб – 100 г
- Куриное филе – 200 г
- Грибы – 100 г
- Болгарский перец – 100 г
- Сметана – 60 г
- Твердый сыр – 40 г
- Соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать тонкой соломкой. Выложить на сухую разогретую сковороду и обжарить до изменения цвета.
2. Болгарский перец и грибы нарезать соломкой или небольшими кусочками. Добавить к курице и готовить, периодически помешивая, до мягкости овощей и готовности мяса.
3. Посолить, добавить любимые специи и перемешать.
4. Добавить сметану и натертый твердый сыр. Перемешать начинку и подогреть, чтобы сыр начал плавиться.
5. Хлеб нарезать ломтиками и разложить на противне. На каждый ломтик выложить куриную начинку с грибами и овощами.
6. Поставить бутерброды в разогретую до 180 °C духовку на 10–15 минут, пока хлеб не подсохнет, а начинка хорошо не прогреется.
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