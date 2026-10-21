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Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
30
Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой
Рецепт бутербродов. Источник: Создано с помощью ИИ

Горячие бутерброды с куриным филе, грибами и сыром можно приготовить в духовке всего за 25-30 минут. Начинка получается сочной благодаря сметане, а твердый сыр во время запекания плавится и образует аппетитную корочку. Такой перекус подойдет для быстрого завтрака, обеда или ужина, когда хочется чего-то сытного без сложного приготовления.

Идея приготовления сытных горячих бутербродов с курицей и грибами опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой

Рецепт горячих бутербродов. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты:

  • Хлеб – 100 г
  • Куриное филе – 200 г
  • Грибы – 100 г
  • Болгарский перец – 100 г
  • Сметана – 60 г
  • Твердый сыр – 40 г
  • Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

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1. Куриное филе нарезать тонкой соломкой. Выложить на сухую разогретую сковороду и обжарить до изменения цвета.

2. Болгарский перец и грибы нарезать соломкой или небольшими кусочками. Добавить к курице и готовить, периодически помешивая, до мягкости овощей и готовности мяса.

3. Посолить, добавить любимые специи и перемешать.

Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

4. Добавить сметану и натертый твердый сыр. Перемешать начинку и подогреть, чтобы сыр начал плавиться.

5. Хлеб нарезать ломтиками и разложить на противне. На каждый ломтик выложить куриную начинку с грибами и овощами.

6. Поставить бутерброды в разогретую до 180 °C духовку на 10–15 минут, пока хлеб не подсохнет, а начинка хорошо не прогреется.

Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой

Готовые бутерброды. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

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