Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой

Горячие бутерброды с куриным филе, грибами и сыром можно приготовить в духовке всего за 25-30 минут. Начинка получается сочной благодаря сметане, а твердый сыр во время запекания плавится и образует аппетитную корочку. Такой перекус подойдет для быстрого завтрака, обеда или ужина, когда хочется чего-то сытного без сложного приготовления.

Видео дня

Идея приготовления сытных горячих бутербродов с курицей и грибами опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

Хлеб – 100 г

Куриное филе – 200 г

Грибы – 100 г

Болгарский перец – 100 г

Сметана – 60 г

Твердый сыр – 40 г

Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать тонкой соломкой. Выложить на сухую разогретую сковороду и обжарить до изменения цвета.

2. Болгарский перец и грибы нарезать соломкой или небольшими кусочками. Добавить к курице и готовить, периодически помешивая, до мягкости овощей и готовности мяса.

3. Посолить, добавить любимые специи и перемешать.

РЕКЛАМА

4. Добавить сметану и натертый твердый сыр. Перемешать начинку и подогреть, чтобы сыр начал плавиться.

5. Хлеб нарезать ломтиками и разложить на противне. На каждый ломтик выложить куриную начинку с грибами и овощами.

6. Поставить бутерброды в разогретую до 180 °C духовку на 10–15 минут, пока хлеб не подсохнет, а начинка хорошо не прогреется.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.