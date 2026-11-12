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Горячие бутерброды за 15 минут: готовим с крабовыми палочками и сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
84
Горячие бутерброды за 15 минут: готовим с крабовыми палочками и сыром
Рецепт вкусных горячих бутербродов. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Горячие бутерброды из багета можно приготовить с необычной начинкой на основе крабовых палочек, пасты из копченой семги и сыра. Все ингредиенты смешивают с майонезом и соусом терияки, а затем выкладывают на ломтики хлеба. В духовке сыр плавится, а багет приобретает хрустящую корочку. Такая закуска готовится быстро и подходит как для обычного перекуса, так и для угощения гостей.

Идея приготовления хрустящих бутербродов за 15 минут опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.

Горячие бутерброды за 15 минут: готовим с крабовыми палочками и сыром

Рецепт горячих бутербродов. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

Ингредиенты на 15 штук:

  • Багет – 1 шт.
  • Паста из копченой семги – 160 г
  • Крабовые палочки – 140 г
  • Твердый сыр или моцарелла – 160 г
  • Майонез – 1 ст.л. с горкой
  • Соус терияки – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Зеленый лук – для украшения
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Способ приготовления:

Горячие бутерброды за 15 минут: готовим с крабовыми палочками и сыром

Нарезаем багет. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

1. Багет нарежьте ломтиками средней толщины и выложите их на доску или сразу в форму для запекания.

2. Крабовые палочки сначала разрежьте пополам, а затем мелко нарежьте. Сыр натрите на мелкой терке.

Горячие бутерброды за 15 минут: готовим с крабовыми палочками и сыром

Соединяем необходимые ингредиенты для начинки. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

3. Переложите крабовые палочки и сыр в глубокую миску. Добавьте пасту из копченого лосося, майонез, соус терияки и немного соли. Тщательно перемешайте начинку до однородности.

Горячие бутерброды за 15 минут: готовим с крабовыми палочками и сыром

Выкладываем начинку на хлеб. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

4. Выложите подготовленную смесь на ломтики багета. Равномерно распределите начинку, чтобы в каждом бутерброде было достаточно сырной массы.

5. Переложите бутерброды в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10–12 минут. За это время сыр должен расплавиться, а хлеб немного подрумяниться.

Горячие бутерброды за 15 минут: готовим с крабовыми палочками и сыром

Готовые бутерброды. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

6. Готовые бутерброды достаньте из духовки, украсьте небольшим количеством соуса терияки и измельченным зеленым луком. Подавайте горячими.

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