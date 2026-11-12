Горячие бутерброды за 15 минут: готовим с крабовыми палочками и сыром
Горячие бутерброды из багета можно приготовить с необычной начинкой на основе крабовых палочек, пасты из копченой семги и сыра. Все ингредиенты смешивают с майонезом и соусом терияки, а затем выкладывают на ломтики хлеба. В духовке сыр плавится, а багет приобретает хрустящую корочку. Такая закуска готовится быстро и подходит как для обычного перекуса, так и для угощения гостей.
Идея приготовления хрустящих бутербродов за 15 минут опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты на 15 штук:
- Багет – 1 шт.
- Паста из копченой семги – 160 г
- Крабовые палочки – 140 г
- Твердый сыр или моцарелла – 160 г
- Майонез – 1 ст.л. с горкой
- Соус терияки – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Зеленый лук – для украшения
Способ приготовления:
1. Багет нарежьте ломтиками средней толщины и выложите их на доску или сразу в форму для запекания.
2. Крабовые палочки сначала разрежьте пополам, а затем мелко нарежьте. Сыр натрите на мелкой терке.
3. Переложите крабовые палочки и сыр в глубокую миску. Добавьте пасту из копченого лосося, майонез, соус терияки и немного соли. Тщательно перемешайте начинку до однородности.
4. Выложите подготовленную смесь на ломтики багета. Равномерно распределите начинку, чтобы в каждом бутерброде было достаточно сырной массы.
5. Переложите бутерброды в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10–12 минут. За это время сыр должен расплавиться, а хлеб немного подрумяниться.
6. Готовые бутерброды достаньте из духовки, украсьте небольшим количеством соуса терияки и измельченным зеленым луком. Подавайте горячими.
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