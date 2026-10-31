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Острый соус "Паприкаш" на зиму: простой рецепт из сладкого перца

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
87
Острый соус "Паприкаш" на зиму: простой рецепт из сладкого перца
Рецепт соуса из перца. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Соус "Паприкаш" готовят из сладкого и острого перца, поэтому он получается насыщенным, густым и пикантным. Для рецепта понадобятся лишь несколько доступных ингредиентов, а основную часть времени занимает уваривание овощной массы. Готовый соус можно подавать к мясу, картофелю, овощам и другим блюдам. Количество острого перца можно менять в зависимости от того, насколько жгучей должна быть заготовка.

Идея приготовления соуса "Паприкаш" на зиму опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Острый соус ''Паприкаш'' на зиму: простой рецепт из сладкого перца

Рецепт соуса из перца. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

Ингредиенты:

  • Сладкий перец – 2 кг.
  • Острый перец – 200-250 г
  • Соль – 1 полная ст.л.
  • Сахар – 500 г
  • Уксус – 500 мл.

Способ приготовления:

Острый соус ''Паприкаш'' на зиму: простой рецепт из сладкого перца

Перец для приготовления. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

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1. Помойте сладкий и острый перец. Удалите плодоножки и семена у сладкого перца. Острый перец можно очистить от семян, если хотите сделать соус менее жгучим. Работайте с острым перцем в перчатках.

2. Пропустите оба вида перца через мясорубку. Переложите полученную массу в большую кастрюлю с толстым дном.

Острый соус ''Паприкаш'' на зиму: простой рецепт из сладкого перца

Добавляем сахар, соль и воду. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

3. Добавьте остальные ингредиенты. Всыпьте соль и сахар, влейте уксус. Тщательно перемешайте, чтобы добавки равномерно распределились.

4. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите без крышки примерно 30 минут. Периодически помешивайте, чтобы соус не пригорел.

Острый соус ''Паприкаш'' на зиму: простой рецепт из сладкого перца

Провариваем массу. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

5. Снимите кастрюлю с огня и осторожно перебейте массу погружным блендером до однородной консистенции.

6. Доведите соус до густоты. Верните кастрюлю на плиту и варите еще примерно 30 минут, регулярно помешивая. За это время соус станет гуще.

Острый соус ''Паприкаш'' на зиму: простой рецепт из сладкого перца

Готовый соус. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

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