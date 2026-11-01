Готовится за 25 минут: пирог с куриной грудкой и грибной начинкой

Если нужно приготовить что-нибудь сытное на ужин, попробуйте пирог с куриной грудкой, шампиньонами и моцареллой. Для основы используют готовое слоеное бездрожжевое тесто, поэтому не придется тратить время на замешивание. Начинку готовят из обжаренных грибов, лука и отварной курицы, добавляя сметану для более нежной консистенции. Сверху пирог смазывают желтком и посыпают кунжутом, а затем запекают до румяной корочки.

Идея приготовления быстрого слоеного пирога с грибами опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто – 1 кг. (2 листа по 500 г)

Куриная грудка – 1 шт.

Шампиньоны – 400 г

Лук – 1 шт.

Мука – 1 ст. л.

Сметана – 4-5 ст.л.

Моцарелла – по вкусу

Яичные желтки – для смазывания

Кунжут – для посыпки

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Масло – для жаркии

Способ приготовления:

1. Отварите куриную грудку до готовности, остудите и нарежьте небольшими кусочками.

2. Помойте грибы, нарежьте пластинками или небольшими кусочками. Выложите на разогретую сковороду с маслом и жарьте, пока не выпарится жидкость.

3. Добавьте лук. Нарежьте его мелкими кубиками, всыпьте к грибам и готовьте еще примерно 5 минут, периодически помешивая.

4. Добавьте к грибам муку и перемешайте. Выложите нарезанную куриную грудку, посолите и поперчите. Добавьте сметану, еще раз перемешайте и готовьте несколько минут. Снимите начинку с огня и немного остудите.

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5. Разверните первый пласт слоеного теста и слегка раскатайте. По желанию сделайте на нем декоративные надрезы, оставив достаточно места для начинки.

6. Равномерно распределите курино-грибную смесь по центру теста. Сверху добавьте кусочки или тертую моцареллу.

7. Накройте начинку вторым листом теста. Края обоих пластов плотно соедините и прижмите вилкой. По желанию сделайте на верхнем слое декоративные надрезы.

8. Смажьте поверхность пирога яичным желтком и посыпьте кунжутом.

9. Переложите его на противень и поставьте в разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте примерно 25 минут или до появления румяной корочки.

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