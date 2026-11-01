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Готовится за 25 минут: пирог с куриной грудкой и грибной начинкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
99
Готовится за 25 минут: пирог с куриной грудкой и грибной начинкой
Рецепт слоеного пирога с грибами и сыром. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если нужно приготовить что-нибудь сытное на ужин, попробуйте пирог с куриной грудкой, шампиньонами и моцареллой. Для основы используют готовое слоеное бездрожжевое тесто, поэтому не придется тратить время на замешивание. Начинку готовят из обжаренных грибов, лука и отварной курицы, добавляя сметану для более нежной консистенции. Сверху пирог смазывают желтком и посыпают кунжутом, а затем запекают до румяной корочки.

Идея приготовления быстрого слоеного пирога с грибами опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.

Готовится за 25 минут: пирог с куриной грудкой и грибной начинкой

Рецепт слоеного пирога с грибами. Источник: Скриншот поста на странице shevetovskaya в Instagram

Ингредиенты:

  • Слоеное бездрожжевое тесто – 1 кг. (2 листа по 500 г)
  • Куриная грудка – 1 шт.
  • Шампиньоны – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Сметана – 4-5 ст.л.
  • Моцарелла – по вкусу
  • Яичные желтки – для смазывания
  • Кунжут – для посыпки
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Масло – для жаркии
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Способ приготовления:

Готовится за 25 минут: пирог с куриной грудкой и грибной начинкой

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице shevetovskaya в Instagram

1. Отварите куриную грудку до готовности, остудите и нарежьте небольшими кусочками.

2. Помойте грибы, нарежьте пластинками или небольшими кусочками. Выложите на разогретую сковороду с маслом и жарьте, пока не выпарится жидкость.

Готовится за 25 минут: пирог с куриной грудкой и грибной начинкой

Добавляем куриное филе. Источник: Скриншот поста на странице shevetovskaya в Instagram

3. Добавьте лук. Нарежьте его мелкими кубиками, всыпьте к грибам и готовьте еще примерно 5 минут, периодически помешивая.

4. Добавьте к грибам муку и перемешайте. Выложите нарезанную куриную грудку, посолите и поперчите. Добавьте сметану, еще раз перемешайте и готовьте несколько минут. Снимите начинку с огня и немного остудите.

Готовится за 25 минут: пирог с куриной грудкой и грибной начинкой

Накалываем тесто. Источник: Скриншот поста на странице shevetovskaya в Instagram

5. Разверните первый пласт слоеного теста и слегка раскатайте. По желанию сделайте на нем декоративные надрезы, оставив достаточно места для начинки.

Готовится за 25 минут: пирог с куриной грудкой и грибной начинкой

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице shevetovskaya в Instagram

6. Равномерно распределите курино-грибную смесь по центру теста. Сверху добавьте кусочки или тертую моцареллу.

Готовится за 25 минут: пирог с куриной грудкой и грибной начинкой

Выкладываем сверху тесто. Источник: Скриншот поста на странице shevetovskaya в Instagram

7. Накройте начинку вторым листом теста. Края обоих пластов плотно соедините и прижмите вилкой. По желанию сделайте на верхнем слое декоративные надрезы.

Готовится за 25 минут: пирог с куриной грудкой и грибной начинкой

Смазываем тесто яйцом. Источник: Скриншот поста на странице shevetovskaya в Instagram

8. Смажьте поверхность пирога яичным желтком и посыпьте кунжутом.

9. Переложите его на противень и поставьте в разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте примерно 25 минут или до появления румяной корочки.

Готовится за 25 минут: пирог с куриной грудкой и грибной начинкой

Готовый пирог. Источник: Скриншот поста на странице shevetovskaya в Instagram

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