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Грибная юшка: как правильно готовить вкусное осеннее блюдо

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт юшки
Грибная юшка: как правильно готовить вкусное осеннее блюдо. Источник: Сгенерировано ИИ

Грибная юшка – лучшее согревающее блюдо, особенно – в холодны, осенний день. Для приготовления лучше всего использовать лесные, сушеные грибы.

Грибная юшка: как правильно готовить вкусное осеннее блюдо

Вкусная юшка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной грибной юшки, которая готовится очень легко.

Ингредиенты: 

  • 900 г картофеля
  • 350 г мяса (не обязательно, но я добавил копченую курицу)
  • 100 г сушеных белых грибов (или 400–500 г сырых)
  • 40 г растительного масла
  • 150 г лука
  • 200 г моркови
  • 1,5 ст. л. муки
  • 300 г сметаны
  • 1,5-2 л воды
  • пачка плавленого сырка 
  • соль, перец, паприка
  • залейте кипятком сушеные грибы и оставьте на 30 минут
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Способ приготовления: 

1. В кастрюлю положите нарезанный картофель и мясо (не обязательно, но по желанию можно – копченая курица придает блюду классный аромат дымка) – залейте водой и поставьте вариться. 

Грибная юшка: как правильно готовить вкусное осеннее блюдо

Картофель для блюда

2. Слейте воду с грибов и обжарьте их на 1 ст. л. масла около 5 мин. Переложите грибы в кастрюлю – и не забудьте снимать пену в процессе приготовления.

Грибная юшка: как правильно готовить вкусное осеннее блюдо

Зажарка для блюда

3. Налейте в сковороду масло и обжарьте лук 4 минуты. Добавьте мелко натертую морковь и еще 1-2 зубчика чеснока, раздавленных, и, помешивая, жарьте 5 минут.

Грибная юшка: как правильно готовить вкусное осеннее блюдо

Приготовление блюда

4. В сковороду всыпьте муку и влейте масло, тщательно перемешайте. Добавьте к луку и моркови и перемешайте. Добавьте сметану, соль, перец, паприку. Если получается слишком густо – влейте из супа 1-2 черпака воды. Добавьте плавленый сырок и тщательно перемешайте до однородности переложите в суп, перемешайте и проварите еще 5–7 минут – готово к подаче!

Грибная юшка: как правильно готовить вкусное осеннее блюдо

Готовая юшка

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