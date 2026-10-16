Грибная юшка: как правильно готовить вкусное осеннее блюдо
Грибная юшка – лучшее согревающее блюдо, особенно – в холодны, осенний день. Для приготовления лучше всего использовать лесные, сушеные грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной грибной юшки, которая готовится очень легко.
Ингредиенты:
- 900 г картофеля
- 350 г мяса (не обязательно, но я добавил копченую курицу)
- 100 г сушеных белых грибов (или 400–500 г сырых)
- 40 г растительного масла
- 150 г лука
- 200 г моркови
- 1,5 ст. л. муки
- 300 г сметаны
- 1,5-2 л воды
- пачка плавленого сырка
- соль, перец, паприка
- залейте кипятком сушеные грибы и оставьте на 30 минут
Способ приготовления:
1. В кастрюлю положите нарезанный картофель и мясо (не обязательно, но по желанию можно – копченая курица придает блюду классный аромат дымка) – залейте водой и поставьте вариться.
2. Слейте воду с грибов и обжарьте их на 1 ст. л. масла около 5 мин. Переложите грибы в кастрюлю – и не забудьте снимать пену в процессе приготовления.
3. Налейте в сковороду масло и обжарьте лук 4 минуты. Добавьте мелко натертую морковь и еще 1-2 зубчика чеснока, раздавленных, и, помешивая, жарьте 5 минут.
4. В сковороду всыпьте муку и влейте масло, тщательно перемешайте. Добавьте к луку и моркови и перемешайте. Добавьте сметану, соль, перец, паприку. Если получается слишком густо – влейте из супа 1-2 черпака воды. Добавьте плавленый сырок и тщательно перемешайте до однородности переложите в суп, перемешайте и проварите еще 5–7 минут – готово к подаче!
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