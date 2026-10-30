Густой домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом вкусного соуса к салатам

Домашний майонез – лучший соус для салатов, закусок. Готовить его лучше всего не из сырых яиц.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого майонеза из 2 желтков и горчицы.

Ингредиенты:

Желтки – 2 шт.

Масло без запаха и вкуса – 150 г

Горчица (американская или дижонская) – 1 ч. л.

уксус (яблочный или любой фруктовый либо мицукан) (или заменить лимонным соком) – 1 ст. л.

Соль и, по желанию, щепотка сахара

Способ приготовления:

1. Складываем все ингредиенты в высокий стакан.

2. Ставим блендер на желток, включаем и не двигаем первые 15-20 секунд. В массе начнут появляться капельки эмульсии. Только теперь начинаем двигать до загустения, ыключаем и очень медленно вливаем масло.

Храните в холодильнике!

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