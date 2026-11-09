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Густой и вкусный домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом соуса за 3 минуты

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,4 т.
Густой и вкусный домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом соуса за 3 минуты
Рецепт домашнего майонеза. Источник: freepik.com

Домашний майонез – очень вкусный, простой в приготовлении домашний соус. Готовить его можно как из сырых, так и вареных яиц.

Густой и вкусный домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом соуса за 3 минуты

Как приготовить вкусный майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого майонеза, который очень просто готовится. 

Ингредиенты: 

  • Желтки – 2 шт.
  • Масло без запаха и вкуса – 150 г
  • Горчица (американская или дижонская) – 1 ч. л.
  • Уксус (яблочный или любой фруктовый либо мицукан) (или заменить лимонным соком) – 1 ст. л.
  • Соль и по желанию щепотка сахара
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Способ приготовления: 

1. Складываем все ингредиенты в высокий стакан. Ставим блендер на желток, включаем и не двигаем первые 15-20 секунд. В массе начнут появляться капельки эмульсии. Только теперь начинаем двигать до загустения.

2. Если готовите не ручным блендером, то складываем все в чашу, кроме масла. Включаем и очень медленно вливаем масло.

Густой и вкусный домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом соуса за 3 минуты

Яйца и масло для майонеза

Храните в холодильнике!

Густой и вкусный домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом соуса за 3 минуты

Домашний майонез

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