Густой и вкусный домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом соуса за 3 минуты
Домашний майонез – очень вкусный, простой в приготовлении домашний соус. Готовить его можно как из сырых, так и вареных яиц.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого майонеза, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Желтки – 2 шт.
- Масло без запаха и вкуса – 150 г
- Горчица (американская или дижонская) – 1 ч. л.
- Уксус (яблочный или любой фруктовый либо мицукан) (или заменить лимонным соком) – 1 ст. л.
- Соль и по желанию щепотка сахара
Способ приготовления:
1. Складываем все ингредиенты в высокий стакан. Ставим блендер на желток, включаем и не двигаем первые 15-20 секунд. В массе начнут появляться капельки эмульсии. Только теперь начинаем двигать до загустения.
2. Если готовите не ручным блендером, то складываем все в чашу, кроме масла. Включаем и очень медленно вливаем масло.
Храните в холодильнике!
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