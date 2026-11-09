Густой и вкусный домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом соуса за 3 минуты

Домашний майонез – очень вкусный, простой в приготовлении домашний соус. Готовить его можно как из сырых, так и вареных яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого майонеза, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

Желтки – 2 шт.

Масло без запаха и вкуса – 150 г

Горчица (американская или дижонская) – 1 ч. л.

Уксус (яблочный или любой фруктовый либо мицукан) (или заменить лимонным соком) – 1 ст. л.

Соль и по желанию щепотка сахара

Способ приготовления:

1. Складываем все ингредиенты в высокий стакан. Ставим блендер на желток, включаем и не двигаем первые 15-20 секунд. В массе начнут появляться капельки эмульсии. Только теперь начинаем двигать до загустения.

2. Если готовите не ручным блендером, то складываем все в чашу, кроме масла. Включаем и очень медленно вливаем масло.

Храните в холодильнике!

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