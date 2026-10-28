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Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
75
Рецепт вареников
Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей: делимся лучшим рецептом. Источник: Сгенерировано ИИ

Домашние вареники можно готовить на пышном дрожжевом тесте, а также на заварном. А для начинки подойдет любая начинка, которую вы любите.

Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей: делимся лучшим рецептом

Домашние вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких вареников на заварном тесте. 

Ингредиенты на большую порцию 1,5 кг:

  • 750 г муки
  • 6 ст. л. растительного масла
  • 450 мл кипятка
  • 1/2 ч. л. соли

Способ приготовления: 

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1. Тесто: в просеянную муку добавляем соль, перемешиваем, добавляем кипяток и масло, замешиваем тесто ложкой. Кипяток быстро остывает и не обжигает руки, вымешиваем его на поверхности еще пару минут, тесто должно быть пластичным, комнатной температуры, накрываем его пленкой или пакетом и оставляем отдохнуть на 30 минут. 

Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей: делимся лучшим рецептом

Готовое тесто

2. Готовое тесто делим на 3 части, каждую тонко раскатываем и лепим вареники.

Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей: делимся лучшим рецептом

Приготовление вареников

3. Вареники варим в кипящей подсоленной воде 2 минуты после закипания и сразу вынимаем.

Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей: делимся лучшим рецептом

Готовые вареники

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