Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей: делимся лучшим рецептом

Домашние вареники можно готовить на пышном дрожжевом тесте, а также на заварном. А для начинки подойдет любая начинка, которую вы любите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких вареников на заварном тесте.

Ингредиенты на большую порцию 1,5 кг:

750 г муки

6 ст. л. растительного масла

450 мл кипятка

1/2 ч. л. соли

Способ приготовления:

1. Тесто: в просеянную муку добавляем соль, перемешиваем, добавляем кипяток и масло, замешиваем тесто ложкой. Кипяток быстро остывает и не обжигает руки, вымешиваем его на поверхности еще пару минут, тесто должно быть пластичным, комнатной температуры, накрываем его пленкой или пакетом и оставляем отдохнуть на 30 минут.

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2. Готовое тесто делим на 3 части, каждую тонко раскатываем и лепим вареники.

3. Вареники варим в кипящей подсоленной воде 2 минуты после закипания и сразу вынимаем.

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