Картофель по-французски с куриным филе – сытное блюдо, которое можно приготовить для семейного обеда или ужина. Основные ингредиенты выкладывают на противень слоями, смазывают майонезом и запекают до готовности. Куриное филе получается сочным, а картофель пропитывается соками и соусом. В конце приготовления блюдо посыпают тертым сыром, который образует аппетитную румяную корочку.

Идея приготовления сытного картофеля по-французски на ужин опубликована на странице mariya yazuk в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – количество по необходимости

Куриное филе – количество по необходимости

Майонез – по вкусу

Твердый сыр – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Масло – для смазывания противня

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, помойте и нарежьте соломкой. Куриное филе нарежьте пластинами и слегка отбейте кухонным молотком, чтобы кусочки были примерно одинаковой толщины.

2. Противень или форму для запекания смажьте небольшим количеством масла.

3. Выложите первый слой картофеля. Посолите, поперчите и равномерно покройте майонезом.

4. Сверху разложите кусочки куриного филе, полностью закрыв картофель. Добавьте соль и черный молотый перец, после чего смажьте мясо майонезом.

5. Следующим слоем выложите оставшийся картофель. Снова приправьте солью и перцем и добавьте майонез.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда противень примерно на один час. Точное время зависит от толщины слоев и особенностей духовки. Проверяйте готовность картофеля ножом или вилкой.

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7. Твердый сыр натрите на крупной терке. За пять минут до завершения запекания достаньте противень, щедро посыпьте блюдо сыром и верните в духовку.

8. Когда сыр расплавится, а сверху образуется аппетитная корочка, достаньте картофель из духовки и немного остудите перед подачей.

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