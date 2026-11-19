Картофель с фаршем в сливочно-томатном соусе – простое блюдо на обед, которое можно приготовить на одной сковороде. Картофель выкладывают на подушку из лука, чередуя его с мясным фаршем, а затем заливают смесью сливок, воды и кетчупа. Все тушится под крышкой, а в конце блюдо посыпают тертым сыром.

Идея приготовления вкусного картофеля на сковороде на обед опубликована на странице galina.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – количество зависит от размера сковороды

Фарш – количество зависит от размера сковороды

Лук – количество зависит от размера сковороды

Масло – для жарки

Соль и перец – по вкусу

Твердый сыр – для посыпки

Для заливки:

Сливки 20% – 150 мл.

Вода – 200 мл.

Кетчуп – 3-4 ст.л.

Сухой чеснок – по вкусу

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте полукольцами. На дно глубокой сковороды налейте немного масла и равномерно распределите лук.

2. Картофель очистите и нарежьте кружочками. Фарш посолите, поперчите и перемешайте.

3. Выкладывайте картофель и фарш на луковую подушку, чередуя их между собой. Постарайтесь распределить продукты равномерно по всей сковороде.

4. Для заливки смешайте сливки, воду и кетчуп. Добавьте сушеный чеснок, соль и перец, после чего перемешайте до однородности.

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5. Залейте картофель с фаршем подготовленной смесью. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 30 минут.

6. Затем снимите крышку и готовьте еще 10-15 минут, чтобы лишняя жидкость испарилась, а соус немного загустел.

7. В конце посыпьте блюдо тертым сыром. Дождитесь, пока он расплавится, и снимайте сковороду с огня.

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