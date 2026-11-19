Картофель с фаршем в сливочно-томатном соусе: сытный обед на одной сковороде
Картофель с фаршем в сливочно-томатном соусе – простое блюдо на обед, которое можно приготовить на одной сковороде. Картофель выкладывают на подушку из лука, чередуя его с мясным фаршем, а затем заливают смесью сливок, воды и кетчупа. Все тушится под крышкой, а в конце блюдо посыпают тертым сыром.
Идея приготовления вкусного картофеля на сковороде на обед опубликована на странице galina.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – количество зависит от размера сковороды
- Фарш – количество зависит от размера сковороды
- Лук – количество зависит от размера сковороды
- Масло – для жарки
- Соль и перец – по вкусу
- Твердый сыр – для посыпки
Для заливки:
- Сливки 20% – 150 мл.
- Вода – 200 мл.
- Кетчуп – 3-4 ст.л.
- Сухой чеснок – по вкусу
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте полукольцами. На дно глубокой сковороды налейте немного масла и равномерно распределите лук.
2. Картофель очистите и нарежьте кружочками. Фарш посолите, поперчите и перемешайте.
3. Выкладывайте картофель и фарш на луковую подушку, чередуя их между собой. Постарайтесь распределить продукты равномерно по всей сковороде.
4. Для заливки смешайте сливки, воду и кетчуп. Добавьте сушеный чеснок, соль и перец, после чего перемешайте до однородности.
5. Залейте картофель с фаршем подготовленной смесью. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 30 минут.
6. Затем снимите крышку и готовьте еще 10-15 минут, чтобы лишняя жидкость испарилась, а соус немного загустел.
7. В конце посыпьте блюдо тертым сыром. Дождитесь, пока он расплавится, и снимайте сковороду с огня.
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