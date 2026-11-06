Картофельная домашняя колбаса с мясом в духовке: почему кишку нужно заполнять только наполовину

Картофельная домашняя колбаса – очень вкусное, сытное, домашнее блюдо, которое может приготовить каждый. Для основы вам понадобится всего лишь пюре, мясной фарш, зажарка, и кишка.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, и простой в приготовлении картофельной колбасы.

Ингредиенты:

картофель сырой – 2 кг

манная крупа – 100 г

молоко – 300 мл

сало – 300 г

мясо – 600 г

лук – 3 средние головки

чеснок – 1 головка

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

приправа для картофеля – по желанию

свиные тонкие кишки – 5 м

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, помыть и натереть на средней терке. Добавить 100 г манки и 300 мл молока. Хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут.

2. Зажарка: сало и мясо нарезать небольшими кубиками. Выложить на сковороду и обжаривать, пока из сала не вытопится жир, а мясо хорошо подрумянится. Лук мелко нарезать, добавить к зажарке и обжарить до мягкости.

3. Смешайте начинку. Начинить кишки. Подготовленные и тщательно промытые свиные кишки наполнить картофельной смесью примерно наполовину, не утрамбовывая. Концы завязать. Готовьте при 200 °C один час. Во время запекания еще раз осторожно проколоть оболочку. Время зависит от толщины колбасы.

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