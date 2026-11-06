Картофельная домашняя колбаса с мясом в духовке: почему кишку нужно заполнять только наполовину
Картофельная домашняя колбаса – очень вкусное, сытное, домашнее блюдо, которое может приготовить каждый. Для основы вам понадобится всего лишь пюре, мясной фарш, зажарка, и кишка.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, и простой в приготовлении картофельной колбасы.
Ингредиенты:
- картофель сырой – 2 кг
- манная крупа – 100 г
- молоко – 300 мл
- сало – 300 г
- мясо – 600 г
- лук – 3 средние головки
- чеснок – 1 головка
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- приправа для картофеля – по желанию
- свиные тонкие кишки – 5 м
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, помыть и натереть на средней терке. Добавить 100 г манки и 300 мл молока. Хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут.
2. Зажарка: сало и мясо нарезать небольшими кубиками. Выложить на сковороду и обжаривать, пока из сала не вытопится жир, а мясо хорошо подрумянится. Лук мелко нарезать, добавить к зажарке и обжарить до мягкости.
3. Смешайте начинку. Начинить кишки. Подготовленные и тщательно промытые свиные кишки наполнить картофельной смесью примерно наполовину, не утрамбовывая. Концы завязать. Готовьте при 200 °C один час. Во время запекания еще раз осторожно проколоть оболочку. Время зависит от толщины колбасы.
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