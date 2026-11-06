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Картофельная домашняя колбаса с мясом в духовке: почему кишку нужно заполнять только наполовину

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
795
Рецепт колбасы
Картофельная домашняя колбаса с мясом в духовке: почему кишку нужно заполнять только наполовину. Источник: pexels.com

Картофельная домашняя колбаса – очень вкусное, сытное, домашнее блюдо, которое может приготовить каждый. Для основы вам понадобится всего лишь пюре, мясной фарш, зажарка, и кишка.

Картофельная домашняя колбаса с мясом в духовке: почему кишку нужно заполнять только наполовину

Как приготовить вкусную домашнюю колбасу

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, и простой в приготовлении картофельной колбасы. 

Ингредиенты: 

  • картофель сырой – 2 кг
  • манная крупа – 100 г
  • молоко – 300 мл
  • сало – 300 г
  • мясо – 600 г
  • лук – 3 средние головки
  • чеснок – 1 головка
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу
  • приправа для картофеля – по желанию
  • свиные тонкие кишки – 5 м
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Способ приготовления: 

1. Картофель почистить, помыть и натереть на средней терке. Добавить 100 г манки и 300 мл молока. Хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут.

Картофельная домашняя колбаса с мясом в духовке: почему кишку нужно заполнять только наполовину

Мясо для блюда

2. Зажарка: сало и мясо нарезать небольшими кубиками. Выложить на сковороду и обжаривать, пока из сала не вытопится жир, а мясо хорошо подрумянится. Лук мелко нарезать, добавить к зажарке и обжарить до мягкости.

Картофельная домашняя колбаса с мясом в духовке: почему кишку нужно заполнять только наполовину

Зажарка с картофелем

3. Смешайте начинку.  Начинить кишки. Подготовленные и тщательно промытые свиные кишки наполнить картофельной смесью примерно наполовину, не утрамбовывая. Концы завязать. Готовьте при 200 °C один час. Во время запекания еще раз осторожно проколоть оболочку. Время зависит от толщины колбасы.

Картофельная домашняя колбаса с мясом в духовке: почему кишку нужно заполнять только наполовину

Готовая колбаса

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