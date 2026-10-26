Картофельная запеканка с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годаСтарые цены больше не действуют: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годасбит российский самолетСтратегические бомбардировщики серийно не производят: в ГУР узнали, сколько Су-34 и Су-35С Россия может поставлять в войскаУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISW"Превратилась в страну-свалку": Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира"Превратилась в страну-свалку": Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мираУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всехУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всех"Потому что это наша земля": роспропагандистка Симоньян сделала циничное заявление о "сентиментальных чувствах" России против Украины. Видео"Потому что это наша земля": роспропагандистка Симоньян сделала циничное заявление о "сентиментальных чувствах" России против Украины. ВидеоУкраинцы в Дії в могут оформить помощь на 300 тыс. грнУкраинцы в Дії в могут оформить помощь на 300 тыс. грн: какие правилаармия России потериСилы обороны минусовали почти 2 тыс. оккупантов за сутки: данные ГенштабаДруг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночамДруг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночамКто нарушит правила? Тест для опытных водителейКто нарушит правила? Тест для опытных водителей

Картофельная запеканка с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
3
Картофельная запеканка с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой
Рецепт сытной картофельной запеканки. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Картофельная запеканка с куриным филе, шампиньонами и помидорами станет сытным вариантом обеда или ужина. Сначала ингредиенты запекаются под фольгой, а в конце блюдо покрывают смесью сыра, помидоров, зелени и майонеза. Благодаря этому сверху образуется аппетитная сырная корочка, а внутри сочетаются нежный картофель, сочное мясо и обжаренные грибы.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки с сырной корочкой опубликована на странице inna.delights в Instagram.

Картофельная запеканка с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Рецепт сытной картофельной запеканки. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – количество в зависимости от размера формы
  • Куриное филе – количество по вкусу
  • Шампиньоны – по вкусу
  • Лук – по вкусу
  • Твердый сыр – по вкусу
  • Помидоры – по вкусу
  • Майонез – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
  • Масло – для обжаривания и маринования
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Паприка – по вкусу
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
921
Тыквенно-шоколадный мраморный пирог: простой рецепт с красивым узором
921
Тыквенно-шоколадный мраморный пирог: простой рецепт с красивым узором
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
87
Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром
87
Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
3
Сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт вкусного мяса в духовке
3
Сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт вкусного мяса в духовке

Способ приготовления:

Картофельная запеканка с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Приправляем филе. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте соль, черный перец, паприку и немного масла. Перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо.

2. Картофель очистите, нарежьте кружочками или кусочками и отварите до полуготовности. Он должен стать немного мягче, но не развариться.

Картофельная запеканка с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Выкладываем грибную начинку. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

3. Лук нарежьте, а шампиньоны – пластинками. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до готовности.

4. В форму для запекания выложите картофель, сверху распределите обжаренные грибы с луком, а затем добавьте куриное филе.

Картофельная запеканка с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Накрываем фольгой. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

5. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут.

6. Тем временем натрите твердый сыр, помидоры нарежьте небольшими кусочками, а зелень измельчите. Смешайте все с майонезом.

Картофельная запеканка с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Добавляем сырную массу. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

7. Достаньте форму из духовки, снимите фольгу и равномерно распределите сырную смесь по поверхности запеканки.

8. Верните блюдо в духовку еще примерно на 10 минут при температуре 180 °C, чтобы сыр расплавился, а верх подрумянился. Убедитесь, что курица полностью приготовилась; при необходимости увеличьте время запекания.

Картофельная запеканка с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты