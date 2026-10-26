Картофельная запеканка с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой
Картофельная запеканка с куриным филе, шампиньонами и помидорами станет сытным вариантом обеда или ужина. Сначала ингредиенты запекаются под фольгой, а в конце блюдо покрывают смесью сыра, помидоров, зелени и майонеза. Благодаря этому сверху образуется аппетитная сырная корочка, а внутри сочетаются нежный картофель, сочное мясо и обжаренные грибы.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки с сырной корочкой опубликована на странице inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – количество в зависимости от размера формы
- Куриное филе – количество по вкусу
- Шампиньоны – по вкусу
- Лук – по вкусу
- Твердый сыр – по вкусу
- Помидоры – по вкусу
- Майонез – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Масло – для обжаривания и маринования
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте соль, черный перец, паприку и немного масла. Перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо.
2. Картофель очистите, нарежьте кружочками или кусочками и отварите до полуготовности. Он должен стать немного мягче, но не развариться.
3. Лук нарежьте, а шампиньоны – пластинками. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до готовности.
4. В форму для запекания выложите картофель, сверху распределите обжаренные грибы с луком, а затем добавьте куриное филе.
5. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут.
6. Тем временем натрите твердый сыр, помидоры нарежьте небольшими кусочками, а зелень измельчите. Смешайте все с майонезом.
7. Достаньте форму из духовки, снимите фольгу и равномерно распределите сырную смесь по поверхности запеканки.
8. Верните блюдо в духовку еще примерно на 10 минут при температуре 180 °C, чтобы сыр расплавился, а верх подрумянился. Убедитесь, что курица полностью приготовилась; при необходимости увеличьте время запекания.
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