Картофельные гнездышки с колбасой и сыром: сытный обед для всей семьи
Картофельные гнездышки с сыром, колбаской и яичными желтками – сытное блюдо, которое легко приготовить на обычной сковороде. Основу составляет тертый картофель с добавлением твердого сыра и колбаски. Во время жарки снизу образуется румяная корочка, а внутри блюдо остается нежным. В углубление каждого гнездышка добавляют желток и немного сливок, после чего готовят под крышкой до желаемой консистенции яйца.
Идея приготовления сытных картофельных гнезд с мясом опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Твердый сыр – 70–100 г
- Телячья колбаска – 100 г
- Яйца – 3-4 шт.
- Сливки – 2-3 ст.л.
- Соль и перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сырой картофель очистите и натрите на крупной терке. Хорошо отожмите лишнюю жидкость, чтобы во время жарки масса держала форму.
2. Твердый сыр и телячью колбаску также натрите на терке. Яйца разделите на белки и желтки, стараясь не повредить последние.
3. В глубокой миске смешайте картофель, сыр, колбаску и яичные белки. Добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте картофельную массу порциями, формируя небольшие гнездышки с углублением посередине.
5. Обжаривайте на небольшом огне до появления румяной корочки снизу. В центр каждого гнездышка осторожно положите яичный желток и добавьте немного сливок.
6. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне, пока картофель полностью не станет мягким, а желтки не достигнут желаемой степени готовности.
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