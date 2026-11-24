Картофельные гнездышки с сыром, колбаской и яичными желтками – сытное блюдо, которое легко приготовить на обычной сковороде. Основу составляет тертый картофель с добавлением твердого сыра и колбаски. Во время жарки снизу образуется румяная корочка, а внутри блюдо остается нежным. В углубление каждого гнездышка добавляют желток и немного сливок, после чего готовят под крышкой до желаемой консистенции яйца.

Идея приготовления сытных картофельных гнезд с мясом опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Твердый сыр – 70–100 г

Телячья колбаска – 100 г

Яйца – 3-4 шт.

Сливки – 2-3 ст.л.

Соль и перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сырой картофель очистите и натрите на крупной терке. Хорошо отожмите лишнюю жидкость, чтобы во время жарки масса держала форму.

2. Твердый сыр и телячью колбаску также натрите на терке. Яйца разделите на белки и желтки, стараясь не повредить последние.

3. В глубокой миске смешайте картофель, сыр, колбаску и яичные белки. Добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте картофельную массу порциями, формируя небольшие гнездышки с углублением посередине.

5. Обжаривайте на небольшом огне до появления румяной корочки снизу. В центр каждого гнездышка осторожно положите яичный желток и добавьте немного сливок.

6. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне, пока картофель полностью не станет мягким, а желтки не достигнут желаемой степени готовности.

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