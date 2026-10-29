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Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
114
Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом
Рецепт картофельных зраз. Источник: pinterest.com

Картофельные зразы – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить с капустой, грибами, сыром, беконом, зеленью.

Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом

Домашние зразы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с оригинальной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • картофель – 1 кг
  • яйцо – 1 шт.
  • сливочное масло – 50 г
  • мука – 50-70 г + для обваливания
  • соль, перец

Начинка

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  • бекон
  • зелень
  • специи
  • сыр
  • чеснок

Способ приготовления: 

1. Тесто: разминаем картофель, добавляем сливочное масло. Это придаст приятный вкус. Добавляем соль и перец и даем остыть.

Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом

Картофельное тесто

2. За это время готовим начинку.

Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом

Начинка для зраз

3. Сформируйте зразы, пожарьте до готовности.

Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом

Приготовление зраз

Подавайте со сметаной!

Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом

Готовые зразы

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