Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом
Картофельные зразы – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить с капустой, грибами, сыром, беконом, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с оригинальной начинкой.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло – 50 г
- мука – 50-70 г + для обваливания
- соль, перец
Начинка:
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- бекон
- зелень
- специи
- сыр
- чеснок
Способ приготовления:
1. Тесто: разминаем картофель, добавляем сливочное масло. Это придаст приятный вкус. Добавляем соль и перец и даем остыть.
2. За это время готовим начинку.
3. Сформируйте зразы, пожарьте до готовности.
Подавайте со сметаной!
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