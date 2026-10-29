Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом

Картофельные зразы – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить с капустой, грибами, сыром, беконом, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с оригинальной начинкой.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

яйцо – 1 шт.

сливочное масло – 50 г

мука – 50-70 г + для обваливания

соль, перец

Начинка:

бекон

зелень

специи

сыр

чеснок

Способ приготовления:

1. Тесто: разминаем картофель, добавляем сливочное масло. Это придаст приятный вкус. Добавляем соль и перец и даем остыть.

2. За это время готовим начинку.

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3. Сформируйте зразы, пожарьте до готовности.

Подавайте со сметаной!

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