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Картофельники в сливочно-грибном соусе: что приготовить на обед

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
18
Картофельники в сливочно-грибном соусе: что приготовить на обед
Рецепт сытных картофельников. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если осталось картофельное пюре, из него можно приготовить румяные картофляники с нежной серединкой. Сначала их обжаривают до золотистой корочки, а затем несколько минут тушат в сливочно-грибном соусе. Шампиньоны, лук и сливки придают блюду насыщенный вкус, а по желанию его можно дополнить тертым пармезаном. Такие картофляники подойдут для сытного домашнего обеда.

Идея сытных картофляников для обеда опубликована на странице kitchen yuliana в Instagram.

Картофельники в сливочно-грибном соусе: что приготовить на обед

Рецепт картофляников. Источник: Скриншот поста на странице kitchen yuliana в Instagram

Ингредиенты для картофляников:

  • Картофельное пюре – 400 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 3-4 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Масло – для жарки

Для соуса:

  • Шампиньоны – 200 г
  • Сливки или сметана – 250-300 мл.
  • Лук – 1 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Пармезан – по желанию
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Масло – для жарки
  • Свежая зелень – для подачи
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Способ приготовления:

Картофельники в сливочно-грибном соусе: что приготовить на обед

Вымешиваем картофель. Источник: Скриншот поста на странице kitchen yuliana в Instagram

1. В охлажденное картофельное пюре добавьте яйцо, соль, черный перец и 3-4 столовые ложки муки.

2. Перемешайте до однородности. Масса должна быть мягкой и держать форму. Если она слишком липкая, добавьте еще немного муки.

Картофельники в сливочно-грибном соусе: что приготовить на обед

Готовим грибной соус. Источник: Скриншот поста на странице kitchen yuliana в Instagram

3. Смоченными руками сформируйте небольшие картофельники. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите на тарелку.

4. Шампиньоны нарежьте пластинками, а лук мелко нарежьте. Обжарьте грибы на сковороде с небольшим количеством масла. Когда они подрумянятся, добавьте лук и готовьте еще 2-3 минуты.

Картофельники в сливочно-грибном соусе: что приготовить на обед

Жарим картофельники. Источник: Скриншот поста на странице kitchen yuliana в Instagram

5. Добавьте к грибам две столовые ложки муки и перемешайте. Постепенно влейте сливки или добавьте сметану, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.

6. Посолите, поперчите и прогрейте соус до загустения. Если он получился слишком густым, добавьте немного воды.

Картофельники в сливочно-грибном соусе: что приготовить на обед

Выкладываем картофельники в соус. Источник: Скриншот поста на странице kitchen yuliana в Instagram

7. Выложите картофельники в соус, накройте сковороду крышкой и тушите на слабом огне 3-4 минуты. По желанию посыпьте тертым пармезаном и оставьте на огне еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

8. Перед подачей посыпьте блюдо измельченной свежей зеленью.

Картофельники в сливочно-грибном соусе: что приготовить на обед

Готовые картофельники. Источник: Скриншот поста на странице kitchen yuliana в Instagram

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