Картофельники в сливочно-грибном соусе: что приготовить на обед

Если осталось картофельное пюре, из него можно приготовить румяные картофляники с нежной серединкой. Сначала их обжаривают до золотистой корочки, а затем несколько минут тушат в сливочно-грибном соусе. Шампиньоны, лук и сливки придают блюду насыщенный вкус, а по желанию его можно дополнить тертым пармезаном. Такие картофляники подойдут для сытного домашнего обеда.

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Идея сытных картофляников для обеда опубликована на странице kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты для картофляников:

Картофельное пюре – 400 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3-4 ст.л.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Масло – для жарки

Для соуса:

Шампиньоны – 200 г

Сливки или сметана – 250-300 мл.

Лук – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Пармезан – по желанию

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Масло – для жарки

Свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. В охлажденное картофельное пюре добавьте яйцо, соль, черный перец и 3-4 столовые ложки муки.

2. Перемешайте до однородности. Масса должна быть мягкой и держать форму. Если она слишком липкая, добавьте еще немного муки.

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3. Смоченными руками сформируйте небольшие картофельники. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите на тарелку.

4. Шампиньоны нарежьте пластинками, а лук мелко нарежьте. Обжарьте грибы на сковороде с небольшим количеством масла. Когда они подрумянятся, добавьте лук и готовьте еще 2-3 минуты.

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5. Добавьте к грибам две столовые ложки муки и перемешайте. Постепенно влейте сливки или добавьте сметану, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.

6. Посолите, поперчите и прогрейте соус до загустения. Если он получился слишком густым, добавьте немного воды.

7. Выложите картофельники в соус, накройте сковороду крышкой и тушите на слабом огне 3-4 минуты. По желанию посыпьте тертым пармезаном и оставьте на огне еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

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8. Перед подачей посыпьте блюдо измельченной свежей зеленью.

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