Картофельники в сливочно-грибном соусе: что приготовить на обед
Если осталось картофельное пюре, из него можно приготовить румяные картофляники с нежной серединкой. Сначала их обжаривают до золотистой корочки, а затем несколько минут тушат в сливочно-грибном соусе. Шампиньоны, лук и сливки придают блюду насыщенный вкус, а по желанию его можно дополнить тертым пармезаном. Такие картофляники подойдут для сытного домашнего обеда.
Идея сытных картофляников для обеда опубликована на странице kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты для картофляников:
- Картофельное пюре – 400 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 3-4 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Масло – для жарки
Для соуса:
- Шампиньоны – 200 г
- Сливки или сметана – 250-300 мл.
- Лук – 1 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Пармезан – по желанию
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Масло – для жарки
- Свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. В охлажденное картофельное пюре добавьте яйцо, соль, черный перец и 3-4 столовые ложки муки.
2. Перемешайте до однородности. Масса должна быть мягкой и держать форму. Если она слишком липкая, добавьте еще немного муки.
3. Смоченными руками сформируйте небольшие картофельники. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите на тарелку.
4. Шампиньоны нарежьте пластинками, а лук мелко нарежьте. Обжарьте грибы на сковороде с небольшим количеством масла. Когда они подрумянятся, добавьте лук и готовьте еще 2-3 минуты.
5. Добавьте к грибам две столовые ложки муки и перемешайте. Постепенно влейте сливки или добавьте сметану, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
6. Посолите, поперчите и прогрейте соус до загустения. Если он получился слишком густым, добавьте немного воды.
7. Выложите картофельники в соус, накройте сковороду крышкой и тушите на слабом огне 3-4 минуты. По желанию посыпьте тертым пармезаном и оставьте на огне еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
8. Перед подачей посыпьте блюдо измельченной свежей зеленью.
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