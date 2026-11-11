Картофельный гратен с сырной корочкой: простой рецепт ужина в духовке
Картофельный гратен – простое блюдо, для которого не нужны дорогие продукты или сложные кулинарные приемы. Тонко нарезанный картофель запекают в сливочном соусе с чесноком и специями, а сверху добавляют тертый сыр. Сначала форму накрывают фольгой, чтобы картофель хорошо пропекся, а в конце снимают ее, чтобы образовалась румяная корочка. Такой гратен можно подавать самостоятельно или в качестве гарнира к мясу или рыбе.
Идея приготовления сытного картофельного гратена опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг.
- Сливки 20% – 200 г
- Твердый сыр – 100 г
- Натуральный йогурт – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель очистите, помойте и нарежьте тонкими кружочками. Старайтесь делать кусочки примерно одинаковой толщины, чтобы они приготовились равномерно.
2. В отдельной миске смешайте сливки и натуральный йогурт. Добавьте измельченный чеснок, соль и специи. Хорошо перемешайте до однородности.
3. Выложите картофельные кружочки в форму для запекания. Равномерно залейте их сливочным соусом.
4. Твердый сыр натрите на крупной терке и распределите поверх картофеля. Накройте форму фольгой.
5. Поставьте гратен в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще примерно 10 минут, чтобы сырная корочка подрумянилась.
6. Готовое блюдо достаньте из духовки и дайте ему немного остыть. Подавайте картофельный гратен теплым.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
- Пышный заливной пирог с капустой
- Ленивый пирог из лаваша с сырной начинкой
- Пирог с грибами на кефире
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий