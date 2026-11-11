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Картофельный гратен с сырной корочкой: простой рецепт ужина в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
321
Картофельный гратен с сырной корочкой: простой рецепт ужина в духовке
Рецепт сытного картофельного гратена на ужин. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Картофельный гратен – простое блюдо, для которого не нужны дорогие продукты или сложные кулинарные приемы. Тонко нарезанный картофель запекают в сливочном соусе с чесноком и специями, а сверху добавляют тертый сыр. Сначала форму накрывают фольгой, чтобы картофель хорошо пропекся, а в конце снимают ее, чтобы образовалась румяная корочка. Такой гратен можно подавать самостоятельно или в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Идея приготовления сытного картофельного гратена опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Картофельный гратен с сырной корочкой: простой рецепт ужина в духовке

Рецепт сытного картофельного гратена. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Сливки 20% – 200 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Натуральный йогурт – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Картофельный гратен с сырной корочкой: простой рецепт ужина в духовке

Выкладываем картофель в форму. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

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1. Картофель очистите, помойте и нарежьте тонкими кружочками. Старайтесь делать кусочки примерно одинаковой толщины, чтобы они приготовились равномерно.

2. В отдельной миске смешайте сливки и натуральный йогурт. Добавьте измельченный чеснок, соль и специи. Хорошо перемешайте до однородности.

Картофельный гратен с сырной корочкой: простой рецепт ужина в духовке

Добавляем заливку и сыр. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

3. Выложите картофельные кружочки в форму для запекания. Равномерно залейте их сливочным соусом.

4. Твердый сыр натрите на крупной терке и распределите поверх картофеля. Накройте форму фольгой.

Картофельный гратен с сырной корочкой: простой рецепт ужина в духовке

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

5. Поставьте гратен в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще примерно 10 минут, чтобы сырная корочка подрумянилась.

6. Готовое блюдо достаньте из духовки и дайте ему немного остыть. Подавайте картофельный гратен теплым.

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