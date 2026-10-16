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Картофельный пирог с курицей, грибами и сыром: сытный рецепт на обед

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
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Картофельный пирог с курицей, грибами и сыром: сытный рецепт на обед
Рецепт сытного пирога с курицей и грибами. Источник: Создано с помощью ИИ

Картофельный пирог с курицей и шампиньонами станет полноценным блюдом на обед. Вместо традиционного теста в качестве основы используется отварной картофель, а начинку дополняют сливочной заливкой и тертым сыром. Сначала картофельную основу запекают в духовке, затем добавляют курицу с грибами и доводят блюдо до готовности под золотистой сырной корочкой.

Идея приготовления сытного пирога с курицей и грибами на обед опубликована на странице olena.foodblog в Instagram.

Картофельный пирог с курицей, грибами и сыром: сытный рецепт на обед

Рецепт картофельного пирога на обед. Источник: Скриншот поста на странице olena.foodblog в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 700-800 г
  • Куриное бедро – 250-300 г
  • Шампиньоны – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 100 г
  • Твердый сыр – 50-70 г
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Масло – для жарки и смазывания формы
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Способ приготовления:

Картофельный пирог с курицей, грибами и сыром: сытный рецепт на обед

Выкладываем картофельную основу. Источник: Скриншот поста на странице olena.foodblog в Instagram

1. Картофель хорошо вымойте и отварите в кожуре до готовности. Дайте ему немного остыть, очистите и выложите в форму диаметром примерно 22 см. Распределите картофель по дну и сформируйте бортики, слегка прижимая его ложкой или вилкой.

2. Разогрейте духовку до 200 °C. Поставьте картофельную основу запекаться на 15-20 минут, чтобы она немного подсохла и лучше держала форму.

Картофельный пирог с курицей, грибами и сыром: сытный рецепт на обед

Обжариваем курицу и грибы. Источник: Скриншот поста на странице olena.foodblog в Instagram

3. Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла, пока не выпарится лишняя жидкость.

4. Куриное бедро нарежьте небольшими кусочками, добавьте к грибам, посолите и поперчите. Обжарьте до готовности курицы.

Картофельный пирог с курицей, грибами и сыром: сытный рецепт на обед

Добавляем заливку. Источник: Скриншот поста на странице olena.foodblog в Instagram

5. Выложите курицу с грибами на поджаренную картофельную основу и равномерно распределите начинку.

6. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, добавьте соль и черный перец. Залейте начинку этой смесью.

Картофельный пирог с курицей, грибами и сыром: сытный рецепт на обед

Добавляем творог. Источник: Скриншот поста на странице olena.foodblog в Instagram

7. Поставьте пирог в духовку при температуре 200 °C примерно на 20 минут. Затем посыпьте натертым твердым сыром и запекайте еще 5-10 минут, пока сверху не образуется золотистая корочка.

8. Готовый пирог оставьте на несколько минут, чтобы начинка немного устоялась. Нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

Картофельный пирог с курицей, грибами и сыром: сытный рецепт на обед

Готовый пирог. Источник: Скриншот поста на странице olena.foodblog в Instagram

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