Картофельный пирог с курицей, грибами и сыром: сытный рецепт на обед
Картофельный пирог с курицей и шампиньонами станет полноценным блюдом на обед. Вместо традиционного теста в качестве основы используется отварной картофель, а начинку дополняют сливочной заливкой и тертым сыром. Сначала картофельную основу запекают в духовке, затем добавляют курицу с грибами и доводят блюдо до готовности под золотистой сырной корочкой.
Идея приготовления сытного пирога с курицей и грибами на обед опубликована на странице olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – 700-800 г
- Куриное бедро – 250-300 г
- Шампиньоны – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 100 г
- Твердый сыр – 50-70 г
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Масло – для жарки и смазывания формы
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо вымойте и отварите в кожуре до готовности. Дайте ему немного остыть, очистите и выложите в форму диаметром примерно 22 см. Распределите картофель по дну и сформируйте бортики, слегка прижимая его ложкой или вилкой.
2. Разогрейте духовку до 200 °C. Поставьте картофельную основу запекаться на 15-20 минут, чтобы она немного подсохла и лучше держала форму.
3. Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла, пока не выпарится лишняя жидкость.
4. Куриное бедро нарежьте небольшими кусочками, добавьте к грибам, посолите и поперчите. Обжарьте до готовности курицы.
5. Выложите курицу с грибами на поджаренную картофельную основу и равномерно распределите начинку.
6. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, добавьте соль и черный перец. Залейте начинку этой смесью.
7. Поставьте пирог в духовку при температуре 200 °C примерно на 20 минут. Затем посыпьте натертым твердым сыром и запекайте еще 5-10 минут, пока сверху не образуется золотистая корочка.
8. Готовый пирог оставьте на несколько минут, чтобы начинка немного устоялась. Нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.
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