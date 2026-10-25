Картофельный пирог с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Кто и когда выезжает за границуЕздят на обучение в Италию и месяцами проводят за границей: какие командировки оформляют украинские чиновники"Реал" поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с "Барселоной" вместо знаменитого Куртуа"Реал" поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с "Барселоной" вместо знаменитого КуртуаИллюстрация — зарплатыЗарплаты этих специалистов достигают 66 тыс. грн: кого активнее всего ищут работодатели в УкраинеХорошие перспективы для Украины: в Reuters оценили, как победа демократов на выборах может нарушить планы ТрампаХорошие перспективы для Украины: в Reuters оценили, как победа демократов на выборах может нарушить планы ТрампаВся территория в дыму: в России под удар крылатых ракет попал завод "Энергия". Первые фото и видеоВся территория в дыму: в России под удар крылатых ракет попал завод "Энергия". Первые фото и видеоПоляки отстранили от бокса известного украинского боксераПоляки отстранили от бокса известного украинского боксераМосква проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спортаМосква проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спортаУкраинские АЗС переписали цены на бензинЦены на АЗС могут переписать вновь: какую стоимость бензина ожидать украинцамМаксиму Галкину отомстили за "поддержку войны": юморист переложил вину на власти ТурцииМаксиму Галкину отомстили за "поддержку войны": юморист переложил вину на власти ТурцииНа Одесчине пьяный водитель сбил двух 14-летних парней и протаранил дерево. ФотоНа Одесчине пьяный водитель сбил двух 14-летних парней и протаранил дерево. Фото

Картофельный пирог с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
0
Картофельный пирог с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой
Рецепт сытного картофельного пирога. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Картофельный пирог с курицей и грибами можно приготовить без замешивания теста. Основу формируют из отварного картофеля, а сверху выкладывают обжаренную куриную грудку с грибами и луком. Яично-сметанная заливка делает начинку нежнее, а тертый сыр образует аппетитную золотистую корочку. Такое блюдо подойдет для сытного обеда или ужина.

Идея приготовления сытного картофельного пирога опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Картофельный пирог с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Рецепт сытного картофельного пирога. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 5 шт.
  • Куриная грудка – 1 шт.
  • Грибы – 200 г
  • Твердый сыр – 150 г
  • Лук – 1-2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана 20% – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Копченая паприка – по вкусу
  • Сухой чеснок – по вкусу
  • Масло – для жарки
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
264
Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру
264
Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
285
Сочные куриные котлеты со сливками: простой рецепт на сковороде и в духовке
285
Сочные куриные котлеты со сливками: простой рецепт на сковороде и в духовке
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
249
Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем
249
Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Способ приготовления:

Картофельный пирог с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

1. Картофель очистите, положите в кастрюлю с водой и отварите до готовности. Слейте воду и дайте картофелю немного остыть.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте на сковороде немного масла, выложите мясо, добавьте соль, черный перец, копченую паприку и сухой чеснок. Обжарьте до готовности.

Картофельный пирог с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Выкладываем картофель. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

3. Грибы нарежьте кусочками, лук очистите и измельчите. Добавьте их к курице и готовьте, помешивая, пока грибы не станут мягкими, а лишняя жидкость не испарится. При необходимости добавьте еще соли и перца.

Картофельный пирог с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Добавляем заливку. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

4. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной и щепоткой соли до однородности.

5. Выложите отваренный картофель в форму для запекания. С помощью стакана или толкушки разомните его, распределяя по дну и формируя невысокие бортики. Постарайтесь сделать основу примерно одинаковой толщины.

Картофельный пирог с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

6. Равномерно распределите по картофельной основе начинку из курицы, грибов и лука. Полейте яично-сметанной заливкой.

7. Твердый сыр натрите на терке и посыпьте им пирог. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 30 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится, а заливка полностью не приготовится.

Картофельный пирог с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты