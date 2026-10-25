Картофельный пирог с курицей и грибами: простой рецепт с сырной корочкой

Картофельный пирог с курицей и грибами можно приготовить без замешивания теста. Основу формируют из отварного картофеля, а сверху выкладывают обжаренную куриную грудку с грибами и луком. Яично-сметанная заливка делает начинку нежнее, а тертый сыр образует аппетитную золотистую корочку. Такое блюдо подойдет для сытного обеда или ужина.

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Идея приготовления сытного картофельного пирога опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.

Куриная грудка – 1 шт.

Грибы – 200 г

Твердый сыр – 150 г

Лук – 1-2 шт.

Яйца – 2 шт.

Сметана 20% – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Копченая паприка – по вкусу

Сухой чеснок – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, положите в кастрюлю с водой и отварите до готовности. Слейте воду и дайте картофелю немного остыть.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте на сковороде немного масла, выложите мясо, добавьте соль, черный перец, копченую паприку и сухой чеснок. Обжарьте до готовности.

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3. Грибы нарежьте кусочками, лук очистите и измельчите. Добавьте их к курице и готовьте, помешивая, пока грибы не станут мягкими, а лишняя жидкость не испарится. При необходимости добавьте еще соли и перца.

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4. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной и щепоткой соли до однородности.

5. Выложите отваренный картофель в форму для запекания. С помощью стакана или толкушки разомните его, распределяя по дну и формируя невысокие бортики. Постарайтесь сделать основу примерно одинаковой толщины.

6. Равномерно распределите по картофельной основе начинку из курицы, грибов и лука. Полейте яично-сметанной заливкой.

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7. Твердый сыр натрите на терке и посыпьте им пирог. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 30 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится, а заливка полностью не приготовится.

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