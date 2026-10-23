Картофельный рулет с курицей, огурцом и йогуртовым соусом: пошаговый рецепт
Из картофеля, твердого сыра и куриного филе можно приготовить необычный ролл с сочной начинкой. Для основы картофель нарезают тонкими слайсами, посыпают сыром и запекают в духовке. Затем добавляют курицу, свежий огурец, листья салата и йогуртовый соус и сворачивают все в рулет. Блюдо подойдет для обеда или ужина, а начинку по желанию можно дополнить любимой зеленью и специями.
Идея приготовления сытного картофельного ролла с курицей опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 крупная шт.
- Куриное филе вареное или запеченное – 100 г
- Твердый сыр – 50 г
- Натуральный йогурт – 50 г
- Свежий огурец – 50 г
- Салат айсберг – по вкусу
- Свежая зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель почистите и нарежьте очень тонкими слайсами. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, слегка накладывая друг на друга, чтобы образовалась сплошная основа.
2. Твердый сыр натрите на терке и равномерно распределите поверх картофеля. По желанию добавьте немного соли и специй.
3. Поставьте противень в разогретую до 180 °C духовку на 15-20 минут. Запекайте, пока картофель не станет мягким, а сыр не расплавится и не подрумянится. Время приготовления может меняться в зависимости от толщины слайсов.
4. Готовую основу немного остудите, осторожно отделите от пергамента и переверните сырной стороной вниз. Действуйте аккуратно, чтобы картофельный пласт не сломался.
5. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна. Огурец нарежьте тонкой соломкой, салат айсберг порвите руками, а зелень измельчите.
6. Смажьте картофельную основу натуральным йогуртом. Выложите листья салата, куриное филе, огурец и зелень. Добавьте специи по вкусу.
7. Осторожно сверните основу с начинкой в плотный рулет. Дайте ему немного полежать, чтобы форма закрепилась, а затем нарежьте порционными кусочками.
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