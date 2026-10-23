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Картофельный рулет с курицей, огурцом и йогуртовым соусом: пошаговый рецепт

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
30
Картофельный рулет с курицей, огурцом и йогуртовым соусом: пошаговый рецепт
Рецепт картофельного рулета с начинкой. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Из картофеля, твердого сыра и куриного филе можно приготовить необычный ролл с сочной начинкой. Для основы картофель нарезают тонкими слайсами, посыпают сыром и запекают в духовке. Затем добавляют курицу, свежий огурец, листья салата и йогуртовый соус и сворачивают все в рулет. Блюдо подойдет для обеда или ужина, а начинку по желанию можно дополнить любимой зеленью и специями.

Идея приготовления сытного картофельного ролла с курицей опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Картофельный рулет с курицей, огурцом и йогуртовым соусом: пошаговый рецепт

Как приготовить картофельный ролл с начинкой. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 крупная шт.
  • Куриное филе вареное или запеченное – 100 г
  • Твердый сыр – 50 г
  • Натуральный йогурт – 50 г
  • Свежий огурец – 50 г
  • Салат айсберг – по вкусу
  • Свежая зелень – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу
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Способ приготовления:

Картофельный рулет с курицей, огурцом и йогуртовым соусом: пошаговый рецепт

Выкладываем картофель на противень. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

1. Картофель почистите и нарежьте очень тонкими слайсами. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, слегка накладывая друг на друга, чтобы образовалась сплошная основа.

2. Твердый сыр натрите на терке и равномерно распределите поверх картофеля. По желанию добавьте немного соли и специй.

Картофельный рулет с курицей, огурцом и йогуртовым соусом: пошаговый рецепт

Выкладываем начинку. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

3. Поставьте противень в разогретую до 180 °C духовку на 15-20 минут. Запекайте, пока картофель не станет мягким, а сыр не расплавится и не подрумянится. Время приготовления может меняться в зависимости от толщины слайсов.

4. Готовую основу немного остудите, осторожно отделите от пергамента и переверните сырной стороной вниз. Действуйте аккуратно, чтобы картофельный пласт не сломался.

5. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна. Огурец нарежьте тонкой соломкой, салат айсберг порвите руками, а зелень измельчите.

Картофельный рулет с курицей, огурцом и йогуртовым соусом: пошаговый рецепт

Формируем рол. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

6. Смажьте картофельную основу натуральным йогуртом. Выложите листья салата, куриное филе, огурец и зелень. Добавьте специи по вкусу.

7. Осторожно сверните основу с начинкой в плотный рулет. Дайте ему немного полежать, чтобы форма закрепилась, а затем нарежьте порционными кусочками.

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