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Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером
Как приготовить хачапури на сковородке. Источник: freepik.com

Домашнее хачапури можно приготовить без духовки и сложных кулинарных приемов. Для этого понадобятся кефирное тесто, сулугуни и чеддер. Лепешки обжаривают на сковороде до золотистой корочки, а после приготовления смазывают сливочным маслом. Такая выпечка подойдет для завтрака, перекуса или сытного дополнения к основному блюду.

Идея приготовления хачапури на сковороде опубликована на странице ask edith в Instagram.

Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером

Рецепт хачапури на сковороде. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 400 г
  • Кефир – 260 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Растительное масло – 30 мл.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Сыр сулугуни – 300 г
  • Сыр чеддер – 200 г
  • Сливочное масло – для смазывания

Способ приготовления:

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Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

1. В глубокой миске смешайте яйцо, соль и сахар. Влейте кефир и перемешайте до однородной консистенции.

2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. В конце влейте масло и замесите мягкое тесто.

Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером

Выкладываем творог. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

3. Сулугуни и чеддер натрите на крупной терке и перемешайте.

4. Разделите тесто на четыре одинаковые части. Каждую раскатайте в круглый пласт, выложите в центр сырную начинку и соберите края к середине. Тщательно защепните тесто, чтобы сыр остался внутри.

Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером

Формируем хачапури. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

5. Осторожно раскатайте каждую заготовку в лепешку, стараясь не повредить тесто.

6. Разогрейте сковороду и обжаривайте хачапури на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и готовности теста.

Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

7. Горячие лепешки смажьте сливочным маслом и подавайте к столу.

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