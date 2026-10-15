Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером

Домашнее хачапури можно приготовить без духовки и сложных кулинарных приемов. Для этого понадобятся кефирное тесто, сулугуни и чеддер. Лепешки обжаривают на сковороде до золотистой корочки, а после приготовления смазывают сливочным маслом. Такая выпечка подойдет для завтрака, перекуса или сытного дополнения к основному блюду.

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Идея приготовления хачапури на сковороде опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты для теста:

Мука – 400 г

Кефир – 260 мл.

Яйцо – 1 шт.

Растительное масло – 30 мл.

Сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

Сыр сулугуни – 300 г

Сыр чеддер – 200 г

Сливочное масло – для смазывания

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйцо, соль и сахар. Влейте кефир и перемешайте до однородной консистенции.

2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. В конце влейте масло и замесите мягкое тесто.

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3. Сулугуни и чеддер натрите на крупной терке и перемешайте.

4. Разделите тесто на четыре одинаковые части. Каждую раскатайте в круглый пласт, выложите в центр сырную начинку и соберите края к середине. Тщательно защепните тесто, чтобы сыр остался внутри.

5. Осторожно раскатайте каждую заготовку в лепешку, стараясь не повредить тесто.

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6. Разогрейте сковороду и обжаривайте хачапури на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и готовности теста.

7. Горячие лепешки смажьте сливочным маслом и подавайте к столу.

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