Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером
Домашнее хачапури можно приготовить без духовки и сложных кулинарных приемов. Для этого понадобятся кефирное тесто, сулугуни и чеддер. Лепешки обжаривают на сковороде до золотистой корочки, а после приготовления смазывают сливочным маслом. Такая выпечка подойдет для завтрака, перекуса или сытного дополнения к основному блюду.
Идея приготовления хачапури на сковороде опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- Мука – 400 г
- Кефир – 260 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Растительное масло – 30 мл.
- Сахар – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
Для начинки:
- Сыр сулугуни – 300 г
- Сыр чеддер – 200 г
- Сливочное масло – для смазывания
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте яйцо, соль и сахар. Влейте кефир и перемешайте до однородной консистенции.
2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. В конце влейте масло и замесите мягкое тесто.
3. Сулугуни и чеддер натрите на крупной терке и перемешайте.
4. Разделите тесто на четыре одинаковые части. Каждую раскатайте в круглый пласт, выложите в центр сырную начинку и соберите края к середине. Тщательно защепните тесто, чтобы сыр остался внутри.
5. Осторожно раскатайте каждую заготовку в лепешку, стараясь не повредить тесто.
6. Разогрейте сковороду и обжаривайте хачапури на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и готовности теста.
7. Горячие лепешки смажьте сливочным маслом и подавайте к столу.
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