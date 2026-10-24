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Хачапури с тягучей сырной начинкой: простой рецепт в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
159
Хачапури с тягучей сырной начинкой: простой рецепт в духовке
Рецепт хачапури с сыром. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашние хачапури можно приготовить из мягкого дрожжевого теста и сырной начинки. Для основы понадобятся молоко, вода, мука, яйцо и сливочное масло, а для начинки можно сочетать несколько видов сыра. Перед выпеканием изделия нужно смазать яйцом, чтобы на поверхности образовалась золотистая корочка. Такую выпечку можно подавать теплой на завтрак, обед или в качестве сытного перекуса.

Идея приготовления хачапури с сыром опубликована на странице tsukatnata в Instagram.

Хачапури с тягучей сырной начинкой: простой рецепт в духовке

Раскатываем тесто. Источник: Скриншот поста на странице tsukatnata в Instagram

Ингредиенты:

  • Вода – 150 мл.
  • Молоко – 100 мл.
  • Свежие дрожжи – 20 г
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливочное масло – 30 г
  • Мука – 500 г

Для начинки:

  • Несколько видов сыра – по вкусу
  • Сливочный сыр – по желанию

Для смазывания:

  • Яйцо – 1 шт.
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Способ приготовления:

Хачапури с тягучей сырной начинкой: простой рецепт в духовке

Выкладываем начинку. Источник: Скриншот поста на странице tsukatnata в Instagram

1. Смешайте воду с молоком. Добавьте свежие дрожжи, соль и сахар, вбейте яйцо и влейте растопленное, но не горячее сливочное масло. Перемешайте до однородности.

2. Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не слишком тугим. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте тесто в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно поднялось.

3. Сыр натрите или разомните, в зависимости от его вида. При желании добавьте немного сливочного сыра и перемешайте начинку.

Хачапури с тягучей сырной начинкой: простой рецепт в духовке

Формируем хачапури. Источник: Скриншот поста на странице tsukatnata в Instagram

4. Подошедшее тесто разделите на четыре части. Каждую раскатайте или растяните руками, выложите в центр сырную начинку и сформируйте хачапури, надежно скрепив края. При необходимости придайте изделиям желаемую форму.

5. Переложите хачапури на противень, застеленный пергаментом. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность теста.

6. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 25-30 минут, пока хачапури не подрумянятся. Точное время зависит от размера изделий и особенностей духовки.

Хачапури с тягучей сырной начинкой: простой рецепт в духовке

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице tsukatnata в Instagram

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