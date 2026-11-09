Хек с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу с румяной корочкой
Хек с морковью и луком можно приготовить в духовке, чтобы получить полноценное блюдо для ужина. Перед запеканием рыбу маринуют в смеси майонеза, горчицы, соевого соуса и специй. Овощи отдельно обжаривают до мягкости, а затем выкладывают на дно формы. Благодаря такому способу приготовления хек получается ароматным, а сверху образуется аппетитная золотистая корочка.
Идея приготовления нежной рыбы с овощами в духовке опубликована на странице mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- Хек – 800-1000 г
- Черный молотый перец – 1/3 ч.л.
- Паприка – 1/3 ч.л.
- Сухой чеснок – 1/3 ч.л.
- Сванская соль – 1/3 ч.л.
- Кориандр – 1/4 ч.л.
- Майонез – 2 ст.л.
- Зернистая горчица – 1 ч.л.
- Соевый соус – 1-2 ст.л.
- Морковь – 2 средние шт.
- Лук – 2 средние шт.
- Масло – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рыбу нужно очистить, при необходимости нарезать порционными кусочками и слегка посолить.
2. Для маринада смешать черный перец, паприку, сухой чеснок, сванскую соль, кориандр, майонез, зернистую горчицу и соевый соус.
3. Полученной смесью смазать хек со всех сторон и оставить мариноваться примерно на час. По желанию можно выдержать рыбу дольше.
4. Тем временем подготовить овощи. Морковь натереть на терке, лук нарезать. Разогреть на сковороде масло, выложить овощи и обжарить их до мягкости. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.
5. Готовую овощную зажарку равномерно распределить по дну формы для запекания. Сверху выложить маринованный хек и полить остатками соуса.
6. Форму накрыть пергаментом, предварительно смоченным водой и смятым. Поставить в разогретую до 180 °C духовку и запекать 20-25 минут. Затем снять пергамент и готовить еще 10-15 минут, чтобы рыба подрумянилась.
7. Подавать хек можно вместе с запеченными овощами. Блюдо особенно вкусно горячим, прямо из духовки.
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