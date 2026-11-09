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Хек с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу с румяной корочкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
513
Хек с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу с румяной корочкой
Рецепт нежной рыбы с овощами в духовке. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Хек с морковью и луком можно приготовить в духовке, чтобы получить полноценное блюдо для ужина. Перед запеканием рыбу маринуют в смеси майонеза, горчицы, соевого соуса и специй. Овощи отдельно обжаривают до мягкости, а затем выкладывают на дно формы. Благодаря такому способу приготовления хек получается ароматным, а сверху образуется аппетитная золотистая корочка.

Идея приготовления нежной рыбы с овощами в духовке опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Хек с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу с румяной корочкой

Рецепт нежной запеченной рыбы с овощами. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

Ингредиенты:

  • Хек – 800-1000 г
  • Черный молотый перец – 1/3 ч.л.
  • Паприка – 1/3 ч.л.
  • Сухой чеснок – 1/3 ч.л.
  • Сванская соль – 1/3 ч.л.
  • Кориандр – 1/4 ч.л.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Зернистая горчица – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 1-2 ст.л.
  • Морковь – 2 средние шт.
  • Лук – 2 средние шт.
  • Масло – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу
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Способ приготовления:

Хек с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу с румяной корочкой

Нарезаем рыбу. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

1. Рыбу нужно очистить, при необходимости нарезать порционными кусочками и слегка посолить.

2. Для маринада смешать черный перец, паприку, сухой чеснок, сванскую соль, кориандр, майонез, зернистую горчицу и соевый соус.

Хек с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу с румяной корочкой

Добавляем соус. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

3. Полученной смесью смазать хек со всех сторон и оставить мариноваться примерно на час. По желанию можно выдержать рыбу дольше.

Хек с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу с румяной корочкой

Выкладываем рыбу на овощи. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

4. Тем временем подготовить овощи. Морковь натереть на терке, лук нарезать. Разогреть на сковороде масло, выложить овощи и обжарить их до мягкости. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

5. Готовую овощную зажарку равномерно распределить по дну формы для запекания. Сверху выложить маринованный хек и полить остатками соуса.

Хек с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу с румяной корочкой

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

6. Форму накрыть пергаментом, предварительно смоченным водой и смятым. Поставить в разогретую до 180 °C духовку и запекать 20-25 минут. Затем снять пергамент и готовить еще 10-15 минут, чтобы рыба подрумянилась.

7. Подавать хек можно вместе с запеченными овощами. Блюдо особенно вкусно горячим, прямо из духовки.

Хек с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу с румяной корочкой

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

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