Хрустящая маринованная капуста с перцем за сутки: простой рецепт с горячим маринадом
Маринованную капусту со сладким перцем можно приготовить всего за 24 часа. Для этого овощи нужно нашинковать, залить горячим маринадом с уксусом, маслом и специями и оставить в прохладном месте. В капусту также добавляют морковь и чеснок, которые дополняют вкус закуски. Такой способ приготовления называют суточным, ведь овощам достаточно одного суток, чтобы промариноваться.
Идея приготовления сочной маринованной капусты с перцем опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты для овощной смеси:
- Капуста – 1,5 кг.
- Морковь – 1 шт.
- Сладкий перец – 2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
Для маринада:
- Вода – 250 мл.
- Уксус – чуть меньше 1/2 стакана
- Масло – 1/2 стакана
- Сахар – 1/2 стакана
- Соль – 1 ст.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец горошком – 10-12 шт.
- Для измерения ингредиентов используется стакан объемом 230 мл.
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинковать ножом или специальной теркой. Морковь натереть на крупной терке, сладкий перец нарезать соломкой, а чеснок – тонкими пластинками.
2. Переложите все овощи в большую миску или кастрюлю и тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
3. Для маринада налейте воду в кастрюлю, добавьте уксус, масло, сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Доведите смесь до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар растворились.
4. Залейте овощи горячим маринадом. Перемешайте большой ложкой и слегка прижмите капусту, чтобы она начала выделять сок.
5. Накройте овощи тарелкой подходящего размера и прижмите так, чтобы капуста оставалась погруженной в жидкость. Во время маринования количество сока увеличится.
6. Оставьте капусту на 24 часа в прохладном месте. После этого ее можно подавать к столу как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам.
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