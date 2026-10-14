Хрустящая маринованная капуста с перцем за сутки: простой рецепт с горячим маринадом

Маринованную капусту со сладким перцем можно приготовить всего за 24 часа. Для этого овощи нужно нашинковать, залить горячим маринадом с уксусом, маслом и специями и оставить в прохладном месте. В капусту также добавляют морковь и чеснок, которые дополняют вкус закуски. Такой способ приготовления называют суточным, ведь овощам достаточно одного суток, чтобы промариноваться.

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Идея приготовления сочной маринованной капусты с перцем опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты для овощной смеси:

Капуста – 1,5 кг.

Морковь – 1 шт.

Сладкий перец – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Для маринада:

Вода – 250 мл.

Уксус – чуть меньше 1/2 стакана

Масло – 1/2 стакана

Сахар – 1/2 стакана

Соль – 1 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком – 10-12 шт.

Для измерения ингредиентов используется стакан объемом 230 мл.

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать ножом или специальной теркой. Морковь натереть на крупной терке, сладкий перец нарезать соломкой, а чеснок – тонкими пластинками.

2. Переложите все овощи в большую миску или кастрюлю и тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

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3. Для маринада налейте воду в кастрюлю, добавьте уксус, масло, сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Доведите смесь до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар растворились.

4. Залейте овощи горячим маринадом. Перемешайте большой ложкой и слегка прижмите капусту, чтобы она начала выделять сок.

5. Накройте овощи тарелкой подходящего размера и прижмите так, чтобы капуста оставалась погруженной в жидкость. Во время маринования количество сока увеличится.

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6. Оставьте капусту на 24 часа в прохладном месте. После этого ее можно подавать к столу как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам.

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