Хрустящий маринованный лук без горечи: делимся рецептом закуски к мясу

Маринованный лук – очень вкусная и очень простая в приготовлении закуска. Готовить ее можно с зеленью, специями.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного маринованного лука, который будет идеальной закуской именно к мясу.

Ингредиенты:

Красный лук – 2-3 шт.

Вода – 200 г

Сахар – 100 г

Уксус 9% – 100 г

Соль – 20 г

Лавровый лист – по вкусу

Перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте лук, добавьте воду, уксус, соль, сахар, специи.

Оставьте мариноваться на ночь!

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