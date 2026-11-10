Хрустящий маринованный лук без горечи: делимся рецептом закуски к мясу

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыЧто известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. ФотоИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. ФотоУчастницы "Мисс Вселенная 2026" в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. ФотоУчастницы "Мисс Вселенная 2026" в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Хрустящий маринованный лук без горечи: делимся рецептом закуски к мясу

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
474
Хрустящий маринованный лук без горечи: делимся рецептом закуски к мясу
Как вкусно замариновать лук. Источник: скриншот из видео на YouTube

Маринованный лук – очень вкусная и очень простая в приготовлении закуска. Готовить ее можно с зеленью, специями.

Хрустящий маринованный лук без горечи: делимся рецептом закуски к мясу

Как правильно мариновать лук

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного маринованного лука, который будет идеальной закуской именно к мясу.

Ингредиенты: 

  • Красный лук – 2-3 шт.
  • Вода – 200 г
  • Сахар – 100 г
  • Уксус 9% – 100 г
  • Соль – 20 г
  • Лавровый лист – по вкусу
  • Перец горошком – по вкусу
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
3,6 т.
Вкусный десерт из печенье и банана: рецепт блюда за 10 минут
3,6 т.
Вкусный десерт из печенье и банана: рецепт блюда за 10 минут
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
3,2 т.
Ароматный кекс на сгущенном молоке: делимся рецептом вкусно выпечки к чаю
3,2 т.
Ароматный кекс на сгущенном молоке: делимся рецептом вкусно выпечки к чаю
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,5 т.
Курица в кисло-сладком соусе: делимся рецептом очень вкусного блюда для обеда
2,5 т.
Курица в кисло-сладком соусе: делимся рецептом очень вкусного блюда для обеда

Способ приготовления: 

1. Порежьте лук, добавьте воду, уксус, соль, сахар, специи.

Хрустящий маринованный лук без горечи: делимся рецептом закуски к мясу

Лук для закуски

Оставьте мариноваться на ночь!

Хрустящий маринованный лук без горечи: делимся рецептом закуски к мясу

Готовый лук

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
овощирецептпродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты