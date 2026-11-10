Хрустящий маринованный лук без горечи: делимся рецептом закуски к мясу
Маринованный лук – очень вкусная и очень простая в приготовлении закуска. Готовить ее можно с зеленью, специями.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного маринованного лука, который будет идеальной закуской именно к мясу.
Ингредиенты:
- Красный лук – 2-3 шт.
- Вода – 200 г
- Сахар – 100 г
- Уксус 9% – 100 г
- Соль – 20 г
- Лавровый лист – по вкусу
- Перец горошком – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Порежьте лук, добавьте воду, уксус, соль, сахар, специи.
Оставьте мариноваться на ночь!
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